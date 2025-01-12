الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه ليلة أمس السبت

فيلم الهنا اللى انا
فيلم الهنا اللى انا فيه

حقق فيلم “الهنا اللي أنا فيه” إيرادات بلغت 641 ألف جنيه جنيه أمس السبت في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، واحتل المركز الثاني بعد فيلم الدشاش للنجم محمد سعد.
 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحًا كبيرًا.

 

 

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