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ثقافة وفنون

علاء مرسي طبال ضمن فرقة مي عمر بمسلسل أش أش

علاء مرسي
علاء مرسي

يشارك الفنان علاء مرسي ضمن أحداث مسلسل أش أش الذى تقوم ببطولته الفنانة مي عمر والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، ويلعب شخصية طبال ضمن فرقة أش أش التي تلعب دورها الفنانة مي عمر.

وتشهد أحداث مسلسل “أش أش”  هروب “أش أش” التي تلعب دورها الفنانة مي عمر من زوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، ويبدأ في رحلة البحث عنها، ويساعدها في الهروب حبيبها الذى يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في العمل أن الفنانة مي عمر من أجل إتقان دور الراقصة الذي تقدمه خلال الأحداث، خضعت لدروس رقص مع الفنانة دينا التي صاحبتها أثناء تصوير بعض المشاهد في اللوكيشن كي تعملها الرقص لتخرج بالشخصية في أفضل صورة. 

مسلسل إش إش 

وعلمت "فيتو" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل إش إش 

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

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