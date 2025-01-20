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ثقافة وفنون

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثالث بين إيرادات الأفلام ليلة أمس

الهنا اللي انا فيه
الهنا اللي انا فيه

 يعرض في الوقت الحالي، فيلم الهنا اللي أنا فيه بدور العرض السينمائي، والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز.

 

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 وحقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات بلغت 551,554 ألف جنيه أمس السبت في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضًا المخرج خالد مرعي.

 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحًا كبيرًا.

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