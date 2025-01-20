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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل "موضوع عائلي 3" الحلقة 9

أبطال مسلسل موضوع
أبطال مسلسل موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، يحظى مسلسل "موضوع عائلي 3" بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العاشق للأعمال الاجتماعية والكوميدية.

وينتظر متابعو المسلسل بشغف عرض آخر حلقات منه لمعرفة نهاية أحداثه، خاصة بعدما خطفت عبلة “رانيا يوسف” إبراهيم “ماجد الكدواني” في الحلقة الثامنة من المسلسل.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 9 يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، وستتوفر في الوقت ذاته مسلسل موضوع عائلي الحلقة الأخيرة.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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