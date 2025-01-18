السبت 18 يناير 2025
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وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

امتحان الشهادة الاعدادية
امتحان الشهادة الاعدادية

تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، امتحان الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول بلجنتي مجمع فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي ولجنة أبوخليفة الإعدادية بنين  التابعين لإدارة القنطرة غرب التعليمية 

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 امتحان الشهادة الاعدادية

 

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
امتحان الشهادة الاعدادية 

ربط غرف العمليات الرئيسية بالفرعية 

كما تم ربط غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان وتذليل أى عقبات 

جانب من الجولة،فيتو
امتحان الشهادة الاعدادية 
جانب من الجولة،فيتو
امتحان الشهادة الاعدادية 

امتحان اللغة العربية والحاسب الآلى 

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، الامتحان في الفترة الأولى اليوم في مادة اللغة العربية، وفي الفترة الثانية امتحان مادة الحاسب الآلي. 
 

جدير بالذكر أن 31 الف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية في عدد 165 لجنة علي مستوي الادارات التعليميه الثمانية في محافظة الإسماعيلية، بدء من اليوم السبت وحتى يوم الخميس القادم 23 يناير. 

 

جانب من الجولة،فيتو
امتحان الشهادة الاعدادية 

 

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