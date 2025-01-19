الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

أمن الإسماعيلية يضبط قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية في القصاصين

ضبط قاتل زوجته في
ضبط قاتل زوجته في الإسماعيلية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من القبض على المتهم في قتل زوجته، بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القصاصين.  

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وكان قد تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بمصرع سيدة، جراء تعرضها للضرب المبرح من زوجها بسبب خلافات بينهما. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة القصاصين الجديدة، برئاسة الرائد محمد سالم والمقدم حمادة عبدالعال، حيث تمكن الفريق من  إلقاء القبض على الزوج، المتهم بارتكاب الواقعة، والذى يدعى "أحمد. س. د ".

 

مرتكب الواقعة يفر بفعلته 

وكان قد أقدم عاطل على إنهاء، حياة زوجته في ظروف غامضة بمسكنهم في قرية المحسمة المحطة بعزبة سلمي دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.  

تلقى مركز شرطة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة العميد تامر الطحاوي، مأمور المركز بلاغًا بوقوع بمصرع سيدة على يد زوجها جراء الضرب المبرح والتعذيب بالمنزل الكائن بعزبة سلمي في قريه المحسمه القديمة بالاسماعيليه وفر هاربا. 


 حيث توصلت تحريات البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد سالم ومعاونيه حمادة عبدالعال إلى أن المتهم الزوج يدعي، أحمد س ع، قام بالتعدى على زوجته بالضرب المبرح والتعذيب والسحل ، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفر هاربًا بفعلته،  بعد أن قتل زوجته والتي تدعي'منى سليم سلامة' تقيم بذات العنوان. 

 

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