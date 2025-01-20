الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

انقطاع المياه عن القنطرة غرب بالإسماعيلية

انقطاع المياه،فيتو
انقطاع المياه،فيتو

أعلنت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه عن مدينة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، وذلك بسبب القيام بأعمال إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي بمحطة الصرف الصحي الخاصة بالمدينة.   

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موعد عودة المياه 

ويستمر انقطاع المياه منذ الساعة السادسة صباحا، وحتى الانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد بمحطة الصرف الصحي بمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، كما نوهت الشركة.  

 

الشركة تطالب المواطنين بضرورة توفير احتياجات المياه 

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة المواطنين وأصحاب المخابز بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه لحين انتهاء أعمال الإصلاح.  

 

الشبكة الوطنية للطوارىء تتابع ميدانيا أعمال الإصلاح 

ومن جانبها تتابع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء مهندس هنرى إبراهيم أعمال إصلاح الكسر ميدانيا مع استعجال فرق الصيانة لسرعة عودة المياه للأهالى.
 

ومن جهة أخرى كان قد أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أمس الأحد، علي استمرار أعمال الحملة الموسعة لعملية دهان وتجميل وصيانة لوحات كهرباء جميع المحطات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي.

 

متابعة العمل بصفة مستمرة 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التجميل والنظافة العامة التي تتم في جميع المحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي من دهان الأسوار والبلدورات، والطلمبات، وخطوط السحب والطرد والمحابس الخاصة بكل محطة، وتهيئة الأرضيات، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والمظهر العام للمحطات. 

 

صيانة اللوحات بالمحطات 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه جاري أعمال صيانة لوحات توزيع الكهرباء بجميع المحطات وتغير التالف منها، مؤكدًا أنه فرق الفنيين تم تدريبهم عمليا على أعلى مستوى لصيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم المختلفة ووظيفة كل نوع، وتوصيل الدوائر الكهربائية التي تخص كل محرك، ومكونات اللوحات الكهربية وخاصة لوحات التحكم بكل محطة سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".
 

استمرار أعمال فرق الصيانة 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتى يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

 

واوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.
 

 

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