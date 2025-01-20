الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحانى مادتي الدراسات والهندسة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو

يؤدى طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، امتحاني مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول.  
 

أمن الإسماعيلية يضبط قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية في القصاصين

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع موقف مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق (صور)

عدد طلاب الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية 

وكانت قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية،  يوم السبت الماضي حيث يؤدى امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية نحو 31 ألف طالب وطالبة بعدد 165 لجنة على مستوى الادارات التعليمية الثمانية في محافظة الإسماعيلية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجارى. 
 

تشديدات على الالتزام بقرارات الوزارة 

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

 

ضبط اللجان الامتحانية 

مشيرا إلى  تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية،و ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

 

سرية طباعة الامتحانات 

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات. 

 

 بالاضافة إلى تشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش.  

 

تشكيل غرفة عمليات رئيسية 

مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية امتحانات الشهاده الاعداديه الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يضبط قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية في القصاصين

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع موقف مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق (صور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يعقد اجتماعًا لتعزيز جودة الخدمات (صور)

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تُنظم تدريبًا لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات (صور)

ads

الأكثر قراءة

اليوم، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصرية رسميا

نص التحريات الأولية في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 يناير 2025

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

اليوم، أولى جلسات محاكمة مطرب شعبي دهس طفلا بإمبابة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرما يكشف سبب تعرض ابنته للضرب

أول قرار في اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

ماذا فعل بايدن في آخر يوم له بالسلطة؟

منوعات

المزيد

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

"الأغذية العالمي" يضع خططا عاجلة للتدخل في غزة

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية