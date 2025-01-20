طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحانى مادتي الدراسات والهندسة

يؤدى طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، امتحاني مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول.



عدد طلاب الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية

وكانت قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، يوم السبت الماضي حيث يؤدى امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية نحو 31 ألف طالب وطالبة بعدد 165 لجنة على مستوى الادارات التعليمية الثمانية في محافظة الإسماعيلية، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجارى.



تشديدات على الالتزام بقرارات الوزارة

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأداء كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل، وأكد ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب.

ضبط اللجان الامتحانية

مشيرا إلى تنفيذ توجيهات محافظ الاسماعيلية بضرورة انضباط اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية،و ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

سرية طباعة الامتحانات

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات.

بالاضافة إلى تشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية

مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مع ربطها بغرف العمليات الفرعية، بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم؛ من أجل حل كافة المشكلات والمعوقات بشكل فوري إن وجدت.

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