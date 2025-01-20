تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية حول امتحاني الهندسة والدراسات (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “تباين آراء طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية بعد الانتهاء من امتحان مادتي الهندسة والدراسات”.

وأعرب الطلاب عن استيائهم من صعوبة امتحان الهندسة وأكدوا أن الوقت غير كافي وهناك مسألتين من خارج المنهج.

وبكي طلاب من مدرستي التحرير وخالد بن الوليد بمدينة ميت غمر من صعوبة الامتحان.

وتضرر الطلاب من واضعي الامتحان في الدقهلية بكافة المواد مقارنة بالمحافظات الاخري.

وكانت "فيتو" أجرت بثا مباشرا تحت عنوان “خضعوا للتفتيش الذاتي.. دخول طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة”.

ورصدت"فيتو "تفتيش الطلاب والطالبات على أبواب اللجان للتأكد من عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان.

وادي اليوم الإثنين 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي، امتحان النصف الأول من العام الدراسي امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان.

وتشهد محافظة الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة.

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