الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفتيش ذاتي، غلق باب لجان امتحانات الدراسات والهندسة بالشهادة الإعدادية بالدقهلية (بث مباشر)

تفنيش الطلاب علي
تفنيش الطلاب علي ابواب اللجان بالدقهلية، فيتو

أجرت "فيتو" بثا مباشرا تحت عنوان “خضعوا للتفتيش الذاتي دخول طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة”.

ورصدت"فيتو "تفتيش الطلاب والطالبات على أبواب اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الموبايلات داخل اللجان. 

وأغلقت ابواب لجان 590 لجنة امتحانية في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لبدء امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة.

يؤدي اليوم الإثنين 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي، امتحان النصف الأول من العام الدراسي امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان. 

وتشهد محافظة الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي

 

وأعلنت مديرية تعليم الدقهلية جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي “امتحانات الشهادة الاعدادية”.


- وأدى الطلاب يوم السبت امتحان اللغة العربية وخط وإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.
- واليوم الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان. 
- الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.
-الأربعاء الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعة.
- الخميس اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

اجتماع أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكان عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة استعدادات الامتحانات.

 

الالتزام بالتعليمات الأساسية للامتحانات لتوفير بيئة هادئة 

وأكد العربي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تذليل  العقبات أمام  العملية الامتحانية

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعيق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراسات الإجتماعية الشهادة الاعدادية بالدقهلية الصف الثالث الإعدادي اللواء طارق مرزوق امتحانات الشهاده الاعداديه طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

123 ألف طالب يؤدون امتحانات الهندسة والدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

قرار جديد من المعاهد الأزهرية بشأن تنظيم أعمال المراقبة على امتحانات الشهادة الثانوية

رئيس جامعة القناة يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة (صور)

ads

الأكثر قراءة

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طريقة تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بهواتف آيفون

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

نص التحريات الأولية في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 يناير 2025

آخر مستجدات تطور علاقات مصر والاتحاد الأوروبي، أبرزها الحزمة المالية المقدمة للقاهرة

تفاصيل جديدة في مشاجرة مدرسة التجمع.. والدة الطالبة كارما تكشف سبب الواقعة.. ووالدها: لن أتصالح وسنواصل الإجراءات القانونية

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

"الأغذية العالمي" يضع خططا عاجلة للتدخل في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

رجل الصفقات.. ملامح العالم في عهد ترامب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية