تفتيش ذاتي، غلق باب لجان امتحانات الدراسات والهندسة بالشهادة الإعدادية بالدقهلية (بث مباشر)

أجرت "فيتو" بثا مباشرا تحت عنوان “خضعوا للتفتيش الذاتي دخول طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة”.

ورصدت"فيتو "تفتيش الطلاب والطالبات على أبواب اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الموبايلات داخل اللجان.

وأغلقت ابواب لجان 590 لجنة امتحانية في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لبدء امتحان الدراسات الاجتماعية والهندسة.

يؤدي اليوم الإثنين 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي، امتحان النصف الأول من العام الدراسي امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان.

وتشهد محافظة الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي

وأعلنت مديرية تعليم الدقهلية جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي “امتحانات الشهادة الاعدادية”.



- وأدى الطلاب يوم السبت امتحان اللغة العربية وخط وإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

- واليوم الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان.

- الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.

-الأربعاء الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعة.

- الخميس اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

اجتماع أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكان عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة استعدادات الامتحانات.

الالتزام بالتعليمات الأساسية للامتحانات لتوفير بيئة هادئة

وأكد العربي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تذليل العقبات أمام العملية الامتحانية

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعيق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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