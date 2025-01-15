الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الصف الأول الثانوي بالدقهلية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

يؤدي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية اليوم  الأربعاء 15/ 1/ 2025 لغة عربية  في ثلاث ساعات”.

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 

السبت 11/ 1/ 2025 فلسفة ومنطق (12: 1.30) “ساعة ونصف”.
الأحد 12/ 1 /2025 علوم متكاملة من 12:2  “ساعتين”.
الإثنين 13/ 1/ 2025 اللغة الأجنبية الأولى (12: 2.30) “ساعتين ونصف”.
الثلاثاء 14/ 1/ 2025 رياضيات (12: 3) “ثلاث ساعات” .
الأربعاء 15/ 1/ 2025 لغة عربية (12: 3) “ثلاث ساعات”.
الخميس 16/ 1/ 2025 تاريخ (1.30: 3) “ساعة ونصف”.

 

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل

وكان الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية  قد أعلن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

بالأرقام، استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالدقهلية 

وأعلن  مدير المديرية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:

 

-1307 مدارس تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي 


-898 مدرسة تستقبل 251429  طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية 


-212 مدرسة تستقبل 239383  طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية 


رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

وأكد العربي على أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق اليوم السبت 11 يناير، مشددا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان  وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات.
 

 تفعيل غرف العمليات لمتابعة الامتحانات

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط.

 

تنبيهات وضوابط العمل بلجان الامتحانات 

وأكد على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام الهواتف المحمولة الإستعداد القصوي الهواتف المحمولة السادس الابتدائي الصف الاول الثانوي الدكتور أشرف العربي الفصل الدراسي الاول اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيل تعليم الدقهلية

مواد متعلقة

بعد تحذيرات الأرصاد، 14 نصيحة من المرور لمواجهة الشبورة الضبابية بالطرق

خطأ بنموذج امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي العام بالقليوبية، والتعليم تتخذ إجراء عاجلا

شكاوى طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة من امتحانات الكيمياء وعلم النفس (فيديو وصور)

تباين آراء طالبات الصف الثاني الثانوي بالدقهلية في امتحاني الفيزياء والتاريخ (فيديو وصور)

ads

الأكثر قراءة

كل حاجة سيئة غير متوقعة حدثت معي، انهيار راندا البحيري في البكاء بسبب طليقها (فيديو)

غلق الطريق الساحلي بالإسكندرية وترحيل مواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات بسبب الشبورة

فترة زواجها شهر، راندا البحيري تكشف عن سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية

حذفت الصور فكثر الحديث، رسالة جديدة من مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن السقا

قطار كل 4 دقائق ونصف، تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراتي الأهلي والزمالك

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

بسبب الشبورة، تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة

منوعات

المزيد

بينهم 26 أجنبيا، وفاة 11 شخصا وإصابة 38 آخرين تناولوا كحولا مغشوشا في تركيا

على المنصة وبجوار الإدارة الجديدة، حفل تنصيب ترامب يجمع أغنى 3 رجال بالعالم

وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية