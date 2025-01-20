إعدام 1.3 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى , حملات تفتيشية على 222 منشأة بمختلف مراكز المحافظة، تبين أن من بينها 79 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

استمرار الحملات لاحكام الرقابة على المنشآت الغذائية



وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات لاحكام الرقابة على المنشآت الغذائية المتنوعة،للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.مناشدًا العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

تحرير 202 محضرًا، وسحب 67 عينة للفحص بالمعامل المركزية



وأوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه قد جرى تحرير 202 محضرًا، وسحب 67 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1339 كجم من أغذية متنوعة، و238 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.