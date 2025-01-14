فرص عمل بالقطاع الخاص وعلاج مجاني في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، وكذا توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

علاج علي نفقة الدولة

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لطفلتين إحداهما مصابة بضمور فى خلايا المخ، والأخرى تعاني من تأخر عقلي، مع توفير جلسات التخاطب، وجلسات العلاج الطبيعي اللازمة لهما، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، كما وجه بصيانة قوقعة الأذن لطفلة، وتوفير فلانشة "كلوستوما" لرجل يعاني من استسقاء في البطن ومشاكل في الإخراج، بجانب بحث إمكانية توفير العلاج على نفقة الدولة لسيدة تعاني من سرطان بالدم، وإجراء الكشف الطبي اللازم لرجل يعاني من ضعف بالنظر، فضلًا عن توفير جلسات تخاطب وعلاج طبيعي لطفل مصاب بضمور في العضلات.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتنسيق لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات، تبعًا للشروط المنظمة لذلك، وتوفير كرسي متحرك لشاب معاق، والتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوفير الدواء اللازم وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لعدد من الحالات المرضية.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، ووجه وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك، كما وجه مسئولي القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.

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