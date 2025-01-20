أعضاء بالكنيست الإسرائيلي يطالبون بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية

ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها اليوم الإثنين، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

المرحلة الثانية من مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل

ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وبدء عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بالأمس الأحد.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

ووصلت الأسيرة المقدسية زينة بربر إلى منزل عائلتها في القدس بعد الإفراج عنها من سجن المسكوبية.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.

وتأخرت العملية لساعات، وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" في وقت سابق، إنه "أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين أن هناك نقصا في أسيرة".

وأشار المكتب إلى أن "الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام في قائمة الأسرى المتفق عليها"، مؤكدا أنه "خلال وقت قصير تنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم".

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