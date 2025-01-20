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خارج الحدود

تعرف على الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من غزة

الأسيرات المفرج عنهن
الأسيرات المفرج عنهن من غزة، فيتو

أعلن المستشفى الذي نقلت إليه الأسيرات الإسرائيليات الثلاث بعد الإفراج عنهن من قطاع غزة أمس الأحد، أن حالتهن الصحية "مستقرة".

وقال طبيب في مستشفى شيبا في رامات غان في وسط إسرائيل: "أنا سعيد بإبلاغكم بأنهن في حالة مستقرة. هذا يسمح لنا بالتركيز على ما هو أهم، وهو أن يلتقين عائلاتهن".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان إن "العائدات الثلاث وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولى في غلاف غزة وهنّ يلتقين الآن مع أمهاتهنّ".

وأرفق جيش الاحتلال بيانه بصورة للرهينة المفرج عنها إميلي داماري إلى جانب والدتها وهي تبتسم فيما غطت يدها ضمادة كبيرة.

وأظهرت مشاهد وفّرها الجيش النساء الثلاث يترجّلن من مركبة تابعة للصليب الأحمر فيما كانت طواقم الجيش بانتظارهن.

وقد صعدن إلى حافلة صغيرة ونقلن إلى قاعدة ريم التابعة للجيش والتي تعرضت لهجوم في السابع من أكتوبر 2023 حيث التقت النساء بأمهاتهنّ.

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال أن الرهينات الثلاث المفرج عنهن استقلّين مع أمهاتهنّ مروحية نقلتهنّ إلى مستشفى في إسرائيل "حيث سيلتقين باقي أفراد عائلاتهن ويتلقّين رعاية طبية".

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مستشفى شيبا الإسرائيليات الثلاث غزة قطاع غزة

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