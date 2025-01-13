الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

مياه القناة مستعدون لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة مساعدة لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك عقب إجراء التدريبات اللازمة لذلك.

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وأجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي اليوم الأثنين، تدريبا عمليا واصطفاف المعدات وأليات، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتعامل مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارىء بهدف تنمية مهارات، وللاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث. 

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

عرض اصطفاف الشركة واسطول السيارات 

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، ان شركة محافظات القناة شاركت في الاصطفاف بأسطول من سيارات والمعدات مؤكدًا علي جاهزية كافة العناصر المادية والبشرية ورفع مستوى العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الازمات والكوارث من خلال الاستخدام الامثل للامكانيات والمعدات المتاحة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

مراجعة كافة المعدات 

وأضاف رئيس مياه وصرف صحي القناة، انه تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.
 

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

متابعة مستمرة من جميع أفراد الأمن والسلامة

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، انه هناك متابعة مستمرة من جميع أفراد السلامة والصحة المهنية علي الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى أسرع وقت. 

جاهزية المحطات لمواجهة الكوارث 

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي جاهزية جميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي، بمحافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالأضافة الي أعمال التطهير المستمرة لجميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالاضافة مراجعة أعمال التطهير المستمرة لكافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

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