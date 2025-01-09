وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد وزير الإسكان، التأكيد أن اجتماع اليوم جاء لمتابعة ما تم من جهود في تحسين منظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها بالمنظومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته الأخيرة للمحافظة بمراجعة كافة محطات الصرف الصحي بها عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة التي وُضعت لتحسين جودة منظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم استعراض موقف أعمال الصيانة وإصلاح الطلمبات والمحابس في محطات رفع الصرف الصحي بالإضافة إلى تطهير البيارات في المحافظة، حيث تم التأكيد على تلافي عدد كبير من الملاحظات التي تم رصدها واستكمال كافة الأعمال تباعًا.

وتناول الاجتماع، تفاصيل منظومة الصرف في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تنقسم إلى جزءين: المنطقة الصناعية القديمة بمساحة ٢١4 فدانا، والمنطقة الجديدة بمساحة ٢٥٦ فدانا، وبها عدد 2 محطة رفع للصرف.

وفي هذا الصدد، تم التوجيه بوضع عددٍ من الحلول العاجلة الخاصة بالصرف بالمنطقة الصناعية والتأكيد على وضع خطة لاستيعاب الصرف، وإجراء دراسة للحلول الفنية المتاحة والانتهاء منها في أسرع وقت لبدء العمل على توسعة استيعاب الروافع والمحطات لصرف المنطقة الصناعية دون عوائق.

استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الإثنين باب التقديم على أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة والحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

تطرح الوزارة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ، وتضم 96 قطعة أرض وجدية الحجز تصل لـ350 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور 9881 ألف جنيه سعر المتر.

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