صيانة طلمبات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي متابعة أعمال الصيانة بجميع محطات الرفع ومعالجة الصرف الصحي" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي واستمرارها في العمل بكفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، والتأكيد من صلاحية المولدات وطفايات الحريق، وأتباع تعليمات التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية.

اصلاح طلمبة رقم 1

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من اصلاح طلمبة رقم 1 بمحطة رفع صرف صحي رقم 5، وذلك بعد خروجها من البيارة وعمل الصيانة الكاملة وتنزيلها والتشغيل بمعاونة الورشة الفنية بالشركة، كما تم اصلاح طلمبة رقم 2 بمحطة رفع رقم 5، وتم اصلاح الطلمبة رقم 1 بمحطة رفع صرف صحي رقم 8 بعد خروجها من البيارة وعمل الصيانة.

جانب من اعمال الصيانة،فيتو

جانب من اعمال الصيانة،فيتو

وإصلاح طلمبة بخط السيب النهائي بمحطة معالجة فنارة، والانتهاء من صيانة محبس طرد طلمبة 4 لمحطة رفع أبوعطوة.

أعمال صيانة بمحطة سرابيوم

وقال رئيس مياه وصرف صحي القناة، انه يتابع بصفة مستمرة أعمال الصيانة التي تتم لطلمبات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، منها محطة مياه كومباكت سرابيوم، وسرابيوم المرشحة، ومحطة عدلو، وهاويس سرابيوم، ومتابعة أعمال صيانة محطة رفع صرف صحي جمال عبد الناصر، ورفع صرف صحي 1، ورفع صرف صحي رقم 2، ومحطة رفع صرف صحي الخفاجات.

جانب من اعمال الصيانة،فيتو

جانب من اعمال الصيانة،فيتو

استمرار حملة تطهير البالوعات

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، علي أستمرار حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي والتي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والمُخلفات والمواد الصلبة، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل علي مدار الساعة في أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي.

متابعة أعمال الصيانة

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي جميع رؤساء المناطق في محافظات" السويس، والإسماعيلية وبورسعيد" وفنيي وعمال شبكات الصرف الصحي، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.