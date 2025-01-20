الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق ثلاجة المواد الغذائية بالقليوبية وبدء عملية التبريد (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية، فيتو

 سيطرت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية على حريق اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية وقد أسفر الحريق عن إصابة واحدة باختناق وقد تم الدفع بـ 18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافية البترولية وأربع سيارات إسعاف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

10 صور ترصد حريق ثلاجة القناطر الخيرية في القليوبية

محافظ القليوبية ينتقل لمكان حريق ثلاجة الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية

 

 

تابع  المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية أعمال السيطرة على الحريق الذي اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية وقد أسفر الحريق عن إصابة واحدة باختناق وقد تم الدفع بـ 18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافية البترولية واربع سيارات اسعاف  

محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان لموقع حريق ثلاجة بالقليوبية


ومن الجدير بالذكر أن غرفة عمليات محافظة القليوبية تلقت مساء أمس الأحد خبرا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغري بمدينة القناطر الخيرية وعلى الفور توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى موقع الحادث.

بدء مرحلة التبريد لحريق القناطر الخيرية بالقليوبية 


تقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لرجال الشرطة والمنطقة الجغرافية البترولية ممثلة في اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والمهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية على الجهود التي بذلته للسيطرة على الحريق الذي استمر حتى الساعة الثانية صباحا والآن في مرحلة التبريد.

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو
السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار  بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القناطر الخيرية قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريق بالقليوبية

مواد متعلقة

10 صور ترصد حريق ثلاجة القناطر الخيرية في القليوبية

محافظ القليوبية ينتقل لمكان حريق ثلاجة الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية

حريق هائل بثلاجة للمواد الغذائية في القليوبية

السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع ونجت في الإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والدة كرمة تكشف مفاجأة بشأن الطالبة المعتدية (فيديو)

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات بالاعتداء على ابنته

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرما يكشف سبب تعرض ابنته للضرب

50 ألف كفالة، إخلاء سبيل الطالبات المتهمات في مشاجرة مدرسة التجمع

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو)

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية