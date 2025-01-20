السيطرة على حريق ثلاجة المواد الغذائية بالقليوبية وبدء عملية التبريد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية على حريق اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية وقد أسفر الحريق عن إصابة واحدة باختناق وقد تم الدفع بـ 18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافية البترولية وأربع سيارات إسعاف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية أعمال السيطرة على الحريق الذي اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية وقد أسفر الحريق عن إصابة واحدة باختناق وقد تم الدفع بـ 18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافية البترولية واربع سيارات اسعاف

محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان لموقع حريق ثلاجة بالقليوبية



ومن الجدير بالذكر أن غرفة عمليات محافظة القليوبية تلقت مساء أمس الأحد خبرا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغري بمدينة القناطر الخيرية وعلى الفور توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى موقع الحادث.

بدء مرحلة التبريد لحريق القناطر الخيرية بالقليوبية



تقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لرجال الشرطة والمنطقة الجغرافية البترولية ممثلة في اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والمهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية على الجهود التي بذلته للسيطرة على الحريق الذي استمر حتى الساعة الثانية صباحا والآن في مرحلة التبريد.

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

السيطرة علي حريق ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية،فيتو

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