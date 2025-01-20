الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

10 صور ترصد حريق ثلاجة القناطر الخيرية في القليوبية

حريق ثلاجة مواد غذائية
حريق ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية، فيتو

رصدت فيتو انتشار وتصاعد ألسنة اللهب خلال الحريق الهائل الذي نشب في ثلاجة المواد الغذائية بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.

محافظ القليوبية ينتقل لمكان حريق ثلاجة الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية

حريق هائل بثلاجة للمواد الغذائية في القليوبية

15 سيارة للسيطرة على حريق بالقناطر الخيرية القليوبية 

تلقت غرفة عمليات بمحافظة القليوبية مساء أمس الأحد خبرا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم الدفع بـ15 سيارات إطفاء من الحماية المدينة وأربع سيارات من المنطقة الجغرافية ولا يوجد أي إصابات.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق ثلاجة بالقناطر الخيرية 

فيما انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إلى موقع حريق بأحد الثلاجات الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية للوقوف على آخر التطورات.

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو
حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

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محافظ القليوبية ينتقل لمكان حريق ثلاجة الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية

حريق هائل بثلاجة للمواد الغذائية في القليوبية

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