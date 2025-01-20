10 صور ترصد حريق ثلاجة القناطر الخيرية في القليوبية

رصدت فيتو انتشار وتصاعد ألسنة اللهب خلال الحريق الهائل الذي نشب في ثلاجة المواد الغذائية بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.

15 سيارة للسيطرة على حريق بالقناطر الخيرية القليوبية

تلقت غرفة عمليات بمحافظة القليوبية مساء أمس الأحد خبرا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم الدفع بـ15 سيارات إطفاء من الحماية المدينة وأربع سيارات من المنطقة الجغرافية ولا يوجد أي إصابات.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع حريق ثلاجة بالقناطر الخيرية

فيما انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إلى موقع حريق بأحد الثلاجات الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية للوقوف على آخر التطورات.

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

حريق هائل في ثلاجة مواد غذائية بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.