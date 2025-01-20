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محافظ القليوبية ينتقل لمكان حريق ثلاجة الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية ينتقل
محافظ القليوبية ينتقل لمكان الحريق، فيتو

انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إلى موقع حريق بأحد الثلاجات الخضار والفاكهة بالقناطر الخيرية، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء من الحماية المدينة وأربع سيارات من المنطقة الجغرافية ولا يوجد أي إصابات.

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كما انتقل اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى موقع الحريق الذي نشب منذ قليل حريق هائل ثلاجة بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء من الحماية المدينة وأربع سيارات من المنطقة الجغرافية ولا يوجد أي إصابات. 

 

 

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