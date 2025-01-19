الأحد 19 يناير 2025
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تدشين 7 عيادات جديدة للدعم النفسي بالقليوبية

عيادات الدعم النفسي
عيادات الدعم النفسي بالقليوبية،فيتو

دشن  الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، العمل بعيادات الدعم النفسي  بمركز طب الأسرة بكفر تصفا، حيث تم بدء العمل بـ 7 عيادات جديدة  للدعم النفسي، موزعة على عدة مراكز طبية.

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عيادات الدعم النفسي بالقليوبية

 

وتتضمن عيادات الدعم النفسي بالقليوبية  المركز الطبي الترفيهي بالعبور،المركز الطبي بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة،مركز طب الأسرة بسنديون التابع لإدارة قليوب،المركز الطبي بكفر شبين بشبين القناطر،مركز طب الأسرة بالأحراز بشبين القناطر،المركز الطبي بنوى بشبين القناطر،مركز طب الأسرة بكفر تصفا التابع لإدارة كفر شكر.

هدف عيادات الدعم  النفسي بالقليوبية 

تهدف هذه العيادات إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية داخل منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تسهيل وصول مرضى الاضطرابات النفسية إلى المستشفيات المتخصصة، في إطار سد الفجوة في خدمات الصحة النفسية (MHGAP).

وعلى هامش الفعالية، تفقد وكيل الوزارة بالقليوبية مركز طب الأسرة بكفر تصفا، حيث اطلع على سير العمل داخل العيادات التخصصية وغرفة التطعيمات، وتأكد من توافر اللقاحات والطعوم الروتينية. كما زار غرفة متابعة الأطفال، متابعة الحوامل، غرفة المشورة، ومبادرة الألف يوم الذهبية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة سماح فؤاد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة شيماء لاشين، مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتورة دينا عماد، مدير الإدارة، بالإضافة إلى فريق الإشراف المعاون.

و أكد الدكتور الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية  أن افتتاح هذه العيادات يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الصحة النفسية وتطوير خدمات الرعاية الأولية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

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