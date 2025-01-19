رحمة رياض تحتفل بعيد ميلادها: أول عيد وأنا ماما

احتفلت الفنانة رحمة رياض بعيد ميلادها الذي جاء مختلفا هذا العام بعد إنجاب طفلتها الأولى.

ونشرت رحمة رياض صورا من حفل عيد الميلاد وكتبت: وهذا أول عيد ميلاد وأنا ماما لأحلى بنيه بالعالم فراولتي الله يخليها لي، ويا ربّ يحفظ لي أهلي عائلتي الحنونه حبايب قلبي ولا يحرمني من وجودكم بحياتي.. شكرًا من قلبي لكل من عايدني شكرًا على محبتكم ومشاعركم الصادقة... أحبكم.

رحمة رياض ترزق بمولودتها الأولى

وفي وقت سابق رزقت رحمة رياض بمولودتها الأولى من زوجها ألكسندر علوم.

ونشرت رحمة رياض وقتها أول صورة لابنتها على انستجرام وكشفت عن اسمها، قائلة: "عالية فرحتنا الأولى".

وفي وقت سابق طرحت المطربة رحمة رياض أحدث أغنياتها بعنوان “الله لا يحرمني” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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