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ثقافة وفنون

رحمة رياض تطرح أحدث أغنياتها "الله لا يحرمني" (فيديو)

رحمة رياض، فيتو
رحمة رياض، فيتو

طرحت المطربة رحمة رياض أحدث أغنياتها بعنوان “الله لا يحرمني” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتأتي الأغنية ضمن سلسلة أغاني ألبومها الجديد “أنا اليوم”، والذي تطرح أغنياته تباعا.

رحمة رياض ترزق بمولودتها الأولى

 

وفي وقت سابق رزقت رحمة رياض بمولودتها الأولى من زوجها ألكسندر علوم.

ونشرت رحمة رياض وقتها أول صورة لابنتها على انستجرام وكشفت عن اسمها، قائلة: "عالية فرحتنا الأولى". 

 

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