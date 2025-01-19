طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم، ومتي يجب الحصول على اللقاح؟

سرطان عنق الرحم هو أحد أنواع السرطان القليلة التي يمكن الوقاية منها بشكل شبه كامل، حيث انخفض معدل الوفيات بسبب هذا المرض بأكثر من النصف في العقود القليلة الماضية.

وذلك لأن سرطان عنق الرحم يحدث بشكل رئيسي بسبب فيروس الورم الحليمي البشري، وعلى الرغم من أنه لا يسبب المرض دائمًا، حيث يصاب الكثير من الناس بفيروس الورم الحليمي البشري، ولكنهم لا يصابون بسرطان عنق الرحم.

ويمكن لاختبارات فيروس الورم الحليمي البشري اكتشاف الخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم قبل بدء السرطان.

يمكنك أيضًا اتخاذ بعض خيارات نمط الحياة التي من شأنها أن تقلل من فرص الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، بحيث تقل احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

سرطان عنق الرحم

يوجد نوعان من الخلايا في عنق الرحم، الجزء السفلي من الرحم الذي يربطه بالمهبل: الخلايا الحرشفية والخلايا الغدية، وتبدأ ما بين 80% و90% من حالات سرطان عنق الرحم في الخلايا الحرشفية (سرطان الخلايا الحرشفية)، وتبدأ بقية الحالات من الخلايا الغدية وتسمى سرطان غدي.

نادرًا ما تظهر أعراض سرطان عنق الرحم في المرحلة المبكرة، وقد لا يعرف الشخص أن هناك أي شيء خاطئ حتى يصبح السرطان أكثر تقدمًا، وعندها قد يعاني من نزيف مهبلي غير منتظم أو إفرازات أو ألم أثناء العلاقة الحميمية، ويمكن لاختبارات الفحص اكتشاف سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يسببه عادةً في وقت مبكر جدًا.

كما أن سرطان عنق الرحم بطيء النمو، وعادة ما يستغرق الأمر بضع سنوات حتى تتحول خلية عنق الرحم الطبيعية إلى خلية سرطانية، إن حدث ذلك على الإطلاق، ويعد العثور على الخلايا السرطانية وعلاجها أفضل طريقة للوقاية من سرطان عنق الرحم.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري

يعد اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الطريقة الأولي للوقاية من سرطان عنق الرحم، وأثناء الفحص الحوضي، يأخذ طبيب أمراض النساء عينة من خلايا عنق الرحم للبحث عن الخلايا التي قد تتحول إلى سرطان، وقد لا تتحول هذه الخلايا السرطانية إلى مشكلة أبدًا، ولكن من الأفضل اكتشافها والتخلص منها لتكون السيدة آمنة.

إذا كان اختبار فيروس الورم الحليمي البشري غير طبيعي، فيقوم الطبيب بإجراء المزيد من الاختبارات للنظر عن كثب في عنق الرحم وإزالة المزيد من الأنسجة من عنق الرحم لأخذ خزعة، ويسمح تحديد الخلايا السرطانية بالعلاج لمنعها من التحول إلى سرطان.

هناك عدد من الطرق التي يمكن للطبيب من خلالها التخلص من الخلايا السرطانية، وعادةً، يمكنه إزالة الأنسجة فعليًا بخزعة مخروطية أو تدميرها بالعلاج بالليزر أو الجراحة بالتبريد (التجميد).

إذا أظهر اختبار فيروس الورم الحليمي البشري وجود خلايا سرطانية، فيقوم الطبيب بإجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة المرحلة التي وصل إليها السرطان، والجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي كلها خيارات علاجية، ويعتمد معدل النجاح على مدى اكتشاف السرطان مبكرًا.

من المهم إجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري بانتظام بدءًا من سن 21 عامًا، يجب على النساء إجراء اختبار باب كل 3 سنوات حتى سن 65 عامًا.

إذا كان عمر الشيدة بين 30 و65 عامًا، فيمكن إضافة اختبار فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة وتمديد الفحص إلى كل 5 سنوات، أو الاستمرار في الاختبار كل 3 سنوات بمسحة فيروس الورم الحليمي البشري فقط، وإذا كانت أكبر من ذلك، فقد تتمكن من التوقف عن الاختبار إذا لم يكن لديها أي مسحات فيروس الورم الحليمي البشري غير طبيعية أثناء الفحص الروتيني أو إذا لم تكون معرضة لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري

يُستخدم اختبار فيروس الورم الحليمي البشري مع اختبار فيروس الورم الحليمي البشري كوسيلة لتعزيز القدرة على اكتشاف سرطان عنق الرحم، ونظرًا لأن سرطان عنق الرحم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيروس الورم الحليمي البشري، فكلما زادت احتمالية الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم.

تسبب أنواع فيروس الورم الحليمي البشري منخفضة الخطورة الثآليل التناسلية، بينما تسبب أنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، مثل فيروس الورم الحليمي البشري 16 و18، سرطان عنق الرحم وكذلك الفرج والأعضاء التناسلية لكن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري لا تعني أن الشخص يصاب بسرطان عنق الرحم.

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

هناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، ولكن نوعين منها (النوعان 16 و18) يسببان أكثر من نصف حالات سرطان عنق الرحم، ويستهدف لقاح فيروس الورم الحليمي البشري هذه الأنواع.

الوقت المثالي للحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري هو قبل الزواج، ويوصي الخبراء الأولاد والبنات والنساء بالحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بين سن 11 إلى 26 عامًا لحمايتهم من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

يتم إعطاء اللقاح على ثلاث جرعات على مدار حوالي 9 أشهر، وبالنسبة للأطفال الذين يبدأون أي سلسلة من لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري عندما يكونون أصغر من 15 عامًا، فإنهم يحتاجون إلى جرعتين فقط بدلًا من ثلاث، وعلى الرغم من أن اللقاح يُعطى عادةً قبل سن 26 عامًا، فقد تمت الموافقة عليه استخدمي حتى سن 45 عامًا.

عوامل الخطر الأخرى للإصابة بسرطان الرحم

توجد العديد من الاشياء التي تسبب سرطان عنق الرحم، والتي يمكن التحكم في العديد منها، ومع ذلك، لا يمكنك التحكم في بعضها، مثل التاريخ العائلي، فإذا أصيبت والأم أو الأخت بسرطان عنق الرحم، فإن احتمالية الإصابة به تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بعدم إصابتهما به.

العمر هو عامل أخر، فمعظم النساء اللاتي يصبن بسرطان عنق الرحم تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا.

إذا كانت السيدة مدخنة، فإن فرصة الإصابة بسرطان عنق الرحم تكون مضاعفة مقارنة بغير المدخنة، ويعتقد الباحثون أن المنتجات الثانوية للتبغ يمكن أن تبدأ التغيرات الخلوية التي تجعل السرطان يتطور.

تشمل الأشياء الأخرى التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم ما يلي:

الاستخدام طويل الأمد لحبوب منع الحمل

ثلاث حالات حمل كاملة أو أكثر

ضعف الجهاز المناعي

الحمل الأول قبل سن 17 عامًا

ماذا يجب أن تفعلي للوقاية من سرطان عنق الرحم؟

قد تساعد التدابير التالية للوقاية من سرطان عنق الرحم:

العمل على الحفاظ على وزن صحي

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

عدم استخدام حبوب منع الحمل لفترة طويلة

عدم التدخين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.