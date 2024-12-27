4 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الرحم

تصدرت محركات البحث في الساعات الماضية أعراض سرطان الرحم، للبحث عن أهم أعراض سرطان الرحم وأسبابه وطرق العلاج.

أعراض سرطان الرحم

وكشفت وزارة الصحة أن الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرحم تشمل:

١- النزيف غير الطبيعي من المهبل.

٢- نزيف بعد انقطاع الطمث

٣-نزيف غزير أو مستمر بشكل غير عادي بين فترات الحيض

٤-إفرازات مهبلية غير طبيعية قد تكون وردية اللون



وأوضحت أن النزيف الغزير هو أحد الأعراض الشائعة للعديد من الحالات الأخرى، مثل:

بطانة الرحم المهاجرة

الأورام الليفية

سماكة بطانة الرحم



نزيف بدون سبب أساسي واضح، ويسمى أيضًا نزيف الرحم غير الطبيعي.



وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان الرحم وجود دم في البول مع عدة أعراض تتضمن:

١-انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء اي فقر الدم

٢-ارتفاع عدد الصفائح الدموية

٣- ارتفاع مستوى السكر في الدم

٤-ألم في البطن

٥-انتفاخ البطن

٦-تغير في عادات الأمعاء أو المثانة

وسرطان الرحم هو نوع من السرطانات التي تؤثر على بطانة الرحم.

أسباب سرطان الرحم

وتتضمن أهم الأسباب الإصابة بسرطان الرحم:

1- العوامل الوراثية في حالة وجود تاريخ عائلي من سرطان الرحم أو سرطان الثدي.



2-العوامل الهرمونية أي التعرض المفرط لهرمون الإستروجين.



3-العوامل البيئية اي التعرض للسموم والكيماويات.



4- السمنة، وعدم ممارسة الرياضة.

وتتضمن الأعراض الخاصة بسرطان الرحم:

1- نزيف غير طبيعي اي نزيف بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث.

2- ألم في البطن او الحوض.

3- نزيف بعد الجماع

4- فقدان الوزن غير المبرر





وكشفت وزارة الصحة أن أهم طرق العلاج لسرطان الرحم تتضمن؛

1- العلاج الجراحي أي استئصال الرحم أو استئصال الأورام.



2- العلاج الكيميائي للقضاء على الخلايا السرطانية.



3- العلاج الإشعاعي



4- العلاج الهرموني

طرق الوقاية من سرطان الرحم

وتتضمن طرق الوقاية من سرطان الرحم:

1- الالتزام بفحص طبي دوري لاكتشاف السرطان في مرحلته المبكرة.



2-التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري حيث يساعد في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الرحم.



3-تجنب التدخين



4- ممارسة الرياضة بانتظام.



5-تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

سرطان الرحم

وكشفت الدكتورة ولاء عادل، مسؤول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح، عن جدول تطعيم سرطان عنق الرحم حيث يؤخذ بالنسبة للفتيات أكبر من 14 سنة عبارة عن جرعة وبعد شهرين جرعة وبعد 6 أشهر جرعة.

جرعات تطعيم سرطان عنق الرحم

وأوضحت أن أقل فرق بين الأولى والثانية شهر بينما أقل فرق بين الجرعة الثانية والثالثة 12 أسبوعًا وأقل فرق بين الأولى والأخيرة 5 أشهر.

وتأتي أهمية التطعيم للفتيات والسيدات في للحماية من الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم وهو الفيروس الورم الحليمي البشري.

سرطان عنق الرحم

وأكدت وزارة الصحة أن سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية يمكن أن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي أو hpv، مشيرة إلى أن الفيروس الورم الحليمي البشري يتنقل باللمس فقط، ويمكن أن يتطور المرض عند السيدات ويسبب سرطان عنق الرحم ولا يقتصر الفيروس فقط علي إصابة السيدات، حيث يصيب الرجال ويحملون الفيروس ويتعرضون للإصابة بالسنطات التناسلية.

وأكدت أن التطعيم يتوفر منه نوعين فى مصر، نوع للسيدات فقط يحمي من سرطان عنق الرحم والنوع التاني للسيدات والرجال يحمي من السنطات التناسلية والفيروس الورم الحليمي البشري.

تطعيم سرطان عنق الرحم

أشارت إلى أن تطعيم سرطان عنق الرحم يمكن تناوله علي جرعتين أو ثلاث جرعات حسب السن، ويمكن تناوله من عمر تسع سنوات ولا يوجد أى موانع لتناول التطعيم سوى ارتفاع درجة الحرارة لمن يحصل على التطعيم.

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