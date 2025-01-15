الخميس 16 يناير 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية تؤكد أهمية حصول الفتيات على لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري

سرطان عنق الرحم،
سرطان عنق الرحم، فيتو

أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية حصول الفتيات والسيدات على لقاح الوقاية من سرطان عنق الرحم.

 

العمر المناسب لتلقي تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

وأشارت الي ضرورة  أن تحصل جميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 سنوات و14 سنة على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يوفر اللقاح الحماية للفتيات من العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم وغيره من أنواع السرطان المرتبطة بهذا الفيروس.

كما أوصت النساء بأهمية إجراء فحوص منتظمة لتحري الإصابة بالسرطان.

سرطان عنق الرحم 

وتحيي منظمة الصحة العالمية شهر يناير من كل عام، ذكرى التوعية بسرطان عنق الرحم وأهم أعراضه وطرق الوقاية منه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن الشفاء من سرطان عنق الرحم في حال التشخيص المبكر وبدء العلاج مباشرة.

وكشفت الصحة العالمية عن أهم طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم وتشمل:

 

١- ضرورة التعرف على طبيعة مرض سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب 99% من حالات الإصابة.

٢- الفحوص المنتظمة تكشف عن أي تغيرات تطرأ على عنق الرحم، ويمكنها أن تحمي من الإصابة بالسرطان ويجب على النساء إجراء فحص التحري بدءًا من سن 30 عامًا، مع تكرار ذلك الفحص كل خمس إلى عشر سنوات.

 

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء على مستوى العالم.  

وأشارت  المنظمة أنها تقدم الدعم من أجل وضع جميع البلدان على المسار الصحيح نحو التخلص من المرض، وتحدد الإستراتيجية العالمية للمنظمة ثلاث غايات يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، وهي:

١- حصول 90% من الفتيات على التطعيم الكامل ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 15عامًا


٢- خضوع 70٪ من النساء بين سن 35 و45 عامًا للفحص من خلال اختبار عالي الجودة 
 

٣- حصول 90% من النساء المصابات بمرض عنق الرحم على العلاج.

 

تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه إذا  تحققت هذه الغايات، تشير التقديرات إلى أنه يمكن تجنب 74 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم وتجنب 62 مليون حالة وفاة بحلول عام 2120.

ويرتبط مرض سرطان عنق الرحم  بنسبة 95% بفيروس الورم الحليمي، وهو السبب الرئيسي للإصابة به.

كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم منها:
١-التدخين. 
٢-نقص المناعة. 
٣- التوتر. 
٤-فيروس الورم البشري الحليمي.
٥- الزواج فى سن مبكر أقل من 17 سنة.

 

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ونصحت وزارة الصحة بضرورة الكشف والمتابعة مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. 

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