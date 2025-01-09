تسبب أورام الرحم وتأخر الإنجاب، خطورة السمنة على السيدات

السمنة من المشكلات الصحية التي بدأت وزارة الصحة في مواجهتها خلال الفترة الأخيرة والسعي إلى القضاء عليها لما تمثله من خطورة وأمراض مزمنة تصل بالمصاب بها إلى الوفاة.

خطورة السمنة علي السيدات

وكشفت الدكتورة ابتهال شفيق استشاري مستشفى الجلاء للتعليمى للولادة عن خطورة السمنة علي السيدات والفتيات قبل الزواج ومرحلة ما بعد الزواج.

وأشارت إلى أن السمنة تتسبب في حدوث ٢.٨ مليون وفاة سنويا في العالم واصبحت تمثل نسبة ١٢.٥% وتتزايد وتتضاعف كل ١٠ سنوات.



وأكدت أن السمنة يتم تحديدها من خلال حساب مؤشر كتلة الجسم وهو وزن الإنسان على مربع الطول في العرض وإذا كانت النتيجة أعلى من ٢٥ يعتبر الانسان لديه زيادة الوزن وأعلى من ٣٠ يعتبر سمنة وأعلى من ٤٠ يعتبر سمنة مفرطة.

تأخر الدورة الشهرية



وأكدت أن السمنة تؤثر على بلوغ الفتيات وتأخر الدورة الشهرية وعدم انتظامها وتصل إلى الإصابة بتكيس المبايض، كما أن السمنة تعتبر مشكلة صحية تؤثر على التبويض وتؤخر الحمل عند الزواج



وأوضحت أن نسبة الدهون تحت الجلد تؤدي إلى أورام في الرحم وبدورها تسبب تأخرا في الإنجاب وكذلك ألم في الجسم وإرهاق وتعب مستمر، مشيرة إلى أن التأخر في الإنجاب أمر يؤثر على الحالة النفسية للسيدة.



وأضافت أن السمنة تتسبب في زيادة في هرمون الإستروجين مما يسبب تكاثر في بطانة الرحم وأورام في الرحم.



وتابعت حديثها أن نسبة السرطان في الثدي تزيد مع السمنة حتى لو لم يوجد تاريخ وراثي في العائلة وكذلك تسبب أورام المبايض وكل أعضاء الجسم.



وأشارت إلى أنه بعد كل المشكلات الصحية في حالة النجاح في الحمل تكون الحامل معرضة للإجهاض المتكرر وتؤثر على الجنين وتسبب تشوهات في الأجنة والولادة المبكرة واحتياج الطفل للحجز داخل حضانة.



كان قد كشف الدكتور محمد صالح، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ومدير المعهد القومي لأبحاث أمراض الكبد، عن خطورة السمنة وتأثيرها على الكبد.

خطورة السمنة على الكبد

وأشار إلى أن مرض السمنة مشكلة خطيرة لها آثار على الجسم وتؤثر على كل أعضاء الجسم، مؤكدا أن السمنة تسبب أضرارا على الكبد والمفاصل والقلب ونظام التغذية ومرض السكر.

وأكد أن السمنة تحدث بسبب سوء التغذية ونظام الحياة غير الصحي، موضحا تأثير السمنة على الكبد حيث تسبب دهون الكبد التي تحدث بسبب زيادة نسبة الدهون في خلايا الكبد، مما يسبب التهاب الكبد وتليف وأورام الكبد.

طرق الوقاية من مرض السمنة

وأكد أن مرض السمنة مشكلة خطيرة يجب تجنبها من خلال تقليل الوزن والاعتماد على الأكل الصحي والبعد عن الدهون والأكلات غير الصحية.

وكشف الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، بالمعهد القومي للكبد عن مخاطر الإصابة بالسمنة، مشيرا إلى أنها تؤثر على الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن السمنة تسبب زيادة في أعراض ارتجاع المريء، لأن السمنة تتسبب في تراكم الدهون في جدار البطن، وتضغط على المعدة وتزيد من فرص ارتجاع المريء.

خطورة الإصابة بمرض السمنة

وأكد أن السمنة تؤثر على المرارة، مشيرا إلى أن خفض الوزن السريع يسبب تكون حصوات في المرارة، كما أنها تؤثر على البنكرياس، وتسبب التهابات متكررة فيه.

وأشار إلى أن خطورة السمنة تتمثل في زيادة أعراض القولون العصبي وآلامه والأعراض المرتبطة به مثل الإمساك والإسهال، كما يمكن أن تسبب إمساكا مزمنا.



السمنة تؤثر على كل أعضاء الجهاز الهضمي

وأوضح أن السمنة تؤثر على كل أعضاء الجهاز الهضمي، كما تسبب دهونا في البنكرياس.

تعليمات مهمة لتجنب زيادة الوزن

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-عدم تناول وجبات غير متوازنة مليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكريات.

٢- عدم شرب المشروبات السكرية عالية السعرات الحرارية قليلة القيمة الغذائية.

٣- عدم تناول الطعام في أوقات متأخرة قبل النوم.

٤- يجب ألا يتم تناول كميات كبيرة من الطعام.

٥- ممارسة النشاط البدني باستمرار.

٦- عدم تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب إلا للضرورة.

٧- الحرص على النوم الجيد لأن قلة النوم تزيد من الشهية

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