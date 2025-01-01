طبيب أورام يوضح أهمية الإكتشاف المبكر لسرطان الرحم

كشف الدكتور خالد عبدالعزيز، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام عن أهمية الكشف المبكر لأورام الرحم.

أعراض أورام الرحم

واشار الى أن ظهور أى أعراض مثل الالتهابات أو إفرازات بها دم يجب الكشف الطبي فورا لدى طبيب النساء لمنع الدخول في مراحل متأخرة من الإصابة.

مسحة للسيدات من الرحم تكشف الإصابة بأورام عنق الرحم

وأوضح أنه يتم اجراء مسحة للسيدات من الرحم تكشف الإصابة بأورام عنق الرحم.

وأكد أن الإكتشاف المبكر يوفر طرق سهلة للعلاج بدون الحاجة إلى استئصال الرحم.

من جانبها كشفت الدكتورة ولاء عادل، مسؤول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح، عن جدول تطعيم سرطان عنق الرحم حيث يؤخذ بالنسبة للفتيات أكبر من 14 سنة عبارة عن جرعة وبعد شهرين جرعة وبعد 6 أشهر جرعة.

جرعات تطعيم سرطان عنق الرحم

وأوضحت أن أقل فرق بين الأولى والثانية شهر بينما أقل فرق بين الجرعة الثانية والثالثة 12 أسبوعًا وأقل فرق بين الأولى والأخيرة 5 أشهر.

وتأتي أهمية التطعيم للفتيات والسيدات في للحماية من الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم وهو الفيروس الورم الحليمي البشري.

سرطان عنق الرحم

وأكدت وزارة الصحة إن سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية يمكن أن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي أو hpv، مشيرة إلي أن الفيروس الورم الحليمي البشري يتنقل باللمس فقط، ويمكن أن يتطور المرض عند السيدات ويسبب سرطان عنق الرحم ولا يقتصر الفيروس فقط علي إصابة السيدات، حيث يصيب الرجال ويحملون الفيروس ويتعرضون للإصابة بالسنطات التناسلية.

واكدت ان التطعيم يتوفر منه نوعين فى مصر، نوع للسيدات فقط يحمي من سرطان عنق الرحم والنوع التاني للسيدات والرجال يحمي من السنطات التناسلية والفيروس الورم الحليمي البشري.

تطعيم سرطان عنق الرحم

أشارت إلى أن تطعيم سرطان عنق الرحم يمكن تناوله علي جرعتين أو ثلاث جرعات حسب السن، ويمكن تناوله من عمر تسع سنوات ولا يوجد أى موانع لتناول التطعيم سوى ارتفاع درجة الحرارة لمن يحصل على التطعيم.

وقالت وزارة الصحة إن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة في السرطانات الأكثر شيوعا عالميًّا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدوى بسرطان عنق الرحم تحدث بسبب الفيروس الحليمي البشري.



أوضحت وزارة الصحة أن سرطان عنق الرحم يمكن الشفاء منه إذا تم تشخيصه وعلاجه في مرحلة مبكرة.

ويعتبر فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع ينتقل من شخص إلى آخر أثناء العلاقة الحميمية.

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

يمكن أن يساعد تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية من سرطان عنق الرحم وعندما يتم اكتشاف سرطان عنق الرحم في وقت مبكر، فإنه يمكن علاجه بشكل كبير ويرتبط بالبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة ونوعية حياة جيدة.

وينصح الأطباء دائمًا السيدات تناول التطعيم للمساعدة في الوقاية من سرطان عنق الرحم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وإجراء اختبارات فحص منتظمة.

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