أفضل نظام غذائي لتقليل أعراض الذئبة

الأطعمة الصحية للقلب ومنتجات الألبان قليلة الدسم هي خيارات ذكية عندما يعيش الشخص مع مرض الذئبة، ولكن يجب الحذر من الأطعمة السكرية والمصنعة.

تناول الأطعمة المغذية مفيد للجميع، ولكن يمكن أن يكون أكثر أهمية عندما يكون الشخص مصاب حالة التهابية مزمنة مثل الذئبة.

وعندما يصاب الشخص بالذئبة، يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة والأعضاء السليمة، مما يسبب الالتهاب، ويمكن أن يسبب هذا الالتهاب أضرارًا خفيفة إلى شديدة للجلد والأعضاء والأنسجة والمفاصل، والذئبة مرض مناعي ذاتي يستمر مدى الحياة، وقد تختفي الأعراض وتعود أثناء تفاقم الذئبة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي.

في حين أنه لا يوجد شيء مثل "نظام غذائي للذئبة"، فإن بعض الأطعمة قد تهدئ الالتهاب وتقلل من التفاقم.

كيف يؤثر النظام الغذائي على أعراض الذئبة؟

من المهم أن نعرف أن التغييرات الغذائية لا يمكنها علاج الذئبة أو ولكنها تهدء أو تساعد على تفاقم الاعراض فقط.

أفضل الأطعمة لمرض الذئبة

إن أسلوب تناول الطعام لمرضى الذئبة هو أسلوب غني بالأطعمة التي تحمي القلب والعظام.

الأطعمة الصحية للقلب

يعتبر مرض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة للأشخاص المصابين بالذئبة، حيث يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، مما يساهم في تصلب الشرايين وأمراض القلب.

يحمي النظام الغذائي الصحي للقلب، مثل النظام الغذائي المتوسطي، القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول، كما يخفف نظام الوجبات المضاد للالتهابات هذا من الالتهاب الذي يسبب آلام المفاصل.

الأطعمة الصحية للقلب منخفضة الملح والدهون المشبعة والدهون المتحولة، وتشمل هذه الأطعمة:

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

الفواكه والخضروات الطازجة

المكسرات والبذور وغيرها من مصادر البروتين النباتية

مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الدجاج والبيض

الحبوب الكاملة

منتجات الألبان قليلة الدسم

توجد عدة عوامل تزيد من خطر ضعف العظام لدى الأشخاص المصابين بالذئبة، بما في ذلك العلاجات التي يمكن أن تؤثر على مدى امتصاص الكالسيوم، كما تظهر الأبحاث أن النساء المصابات بالذئبة أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بكسور العظام المرتبطة بهشاشة العظام.

لكن منتجات الألبان يمكن أن تساع، فلم تكن السيدة تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الألبان، يجب عليها تناول منتجات الألبان قليلة الدسم الغنية بالكالسيوم كل يوم.

الحليب والزبادي قليل الدسم على رأس قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قوة العظام، ولكن إذا لم يكن يستطيع الشخص تناول منتجات الألبان، فيمكن الانتقال إلى أطعمة أخرى يمكن أن توفر العناصر الغذائية لبناء العظام، مثل:

بدائل الحليب

الأسماك، مثل السلمون

الحبوب المدعمة وعصير الفاكهة

التوفو ومنتجات الصويا

الخضروات مثل البروكلي والسبانخ

5 أطعمة يجب تجنبها مع الذئبة

يساعد نظام بروتوكول المناعة الذاتية (AIP) في معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها، مع نظام الإقصاء هذا، ويمكن استبعاد الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الالتهاب ثم إضافتها تدريجيًا، وإذا كان الشخص يعاني من اشتعال الذئبة، فقد يرغب في تجنب هذا الطعام في المستقبل.

قد تؤدي هذه الأنواع الخمسة من الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب الناجم عن الذئبة:

1. الأطعمة السكرية

يتسبب السكر في إفراز الجسم لمواد كيميائية التهابية تسمى السيتوكينات، وتناول الكثير من السكر قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول، مما قد يجهد القلب.

من الواضح أن الحلوى والكعك والبسكويت مليئة بالسكر، ولكن حتى الأطعمة الأقل حلاوة مثل صلصة المكرونة الجاهزة والكاتشب غالبًا ما تحتوي على سكر مخفي.

2. الأطعمة المصنعة

قد تكون الأطعمة المصنعة مريحة، ولكن المواد المضافة إليها تساهم في الالتهاب، ويشمل ذلك الدهون والملح والنشويات والزيوت التي تجعلها ألذ ولكنها أقل صحة، بالإضافة إلى المواد الحافظة التي تجعلها مستقرة.

فكر في التخلص من هذه الأطعمة أو تناولها باعتدال:

الحساء المعلب

الوجبات المجمدة

اللحوم المصنعة مثل اللحوم الباردة والنقانق

الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والبسكويت.

4. الجلوتين

يمكن لمعظم المصابين بالذئبة الاستمتاع بأمان بالأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، ولكن بعض الناس يجدون أن الجلوتين يسبب الالتهاب.

إذا تسبب الجلوتين في حدوث التهاب، فقد يرغب الشخص في اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يستبعد مكونات مثل القمح والشعير

5. الباذنجان

يحتوي الياذنجان على مركبات كيميائية تسمى القلويدات والتي قد تسبب الالتهاب، وهذه فئة من الخضروات التي تشمل:

الفلفل الحلو

الباذنجان

الطماطم

البطاطس

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