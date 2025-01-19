الصحة تعلن إصابة 30 ألفًا و798 حالة بسرطان الثدي خلال 5 سنوات.. سحب 46 ألفًا و989 عينة أورام لتحليلها.. وتخصيص 102 مستشفى لعلاج المرضي مجانا

5 سنوات هي عمر مبادرة الاكتشاف المبكر لأورام السيدات ودعم صحة المرأة للفحص ضد مرض سرطان الثدي.

اكتشاف إصابة 30 ألفًا و798 حالة بسرطان الثدي

وخلال 5 سنوات، أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف إصابة 30 ألفًا و798 حالة بسرطان الثدي خلال المبادرة من السيدات اللاتي يترددن علي المبادرة.

إجراء 402 ألف و988 أشعة ماموجرام

وأعلنت وزارة الصحة إجراء 402 ألف و988 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 46 ألفًا و989 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج «مجانا» للحالات التي تأكدت إصابتها، فضلًا عن توقيع الكشف على 104 آلاف و494 سيدة بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وتم سحب وتحليل باثولوجي لـ 46 ألفًا و989 سيدة.

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه خلال 5 سنوات منذ 2019، تم استقبال 56 مليونًا و427 ألفًا و878 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 22 مليونا و396 ألفا و345 زيارة لأول مرة، و21 مليون و709 ألفا، و888 زيارة دورية، و12 ملايين، و321 آلاف و645 زيارة عارضة.

التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض

ودعا المتحدث الرسمي، السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية

وذكر «عبد الغفار» أن 770 ألفًا و905 سيدات ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

وأضاف «عبد الغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وقال «أمين» إنه يجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، مضيفا أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ بالإضافة تقديم الخدمات التدريبية للفرق الطبية شملت الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة، وفنيين باثولوجي والذين بلغ عددهم 30 ألف و5 متدربين، بالإضافة إلى استقبال 27 ألفًا و266 مكالمة استفسارية عن خدمات المبادرة.

سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط وهو السبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان إذ يُقدر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه بنحو 53000 حالة وفاة كل عام.

ويتم تشخيص ما يقرب من 130000 حالة سرطان ثدي كل عام، ويُمثل ذلك ثُلث مجموع حالات السرطان بين النساء.

ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى زيادة معدلات الشفاء.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه في إقليم شرق المتوسط تشخص امرأة بالإصابة بسرطان الثدي كل 4 دقائق وتتوفي امرأة بسبب سرطان الثدي كل 11 دقيقة



وأشارت إلى أنه يمكن الشفاء من سرطان الثدي بنسبة كبيرة إذا اكتُشِف في مراحله المبكرة وأخذ العلاج المناسب.

عوامل تسبب سرطان الثدي

وسرطان الثدي من الأورام الأكثر انتشارا التي تصيب السيدات وتحقق نسب شفاء مرتفعة في حالة الاكتشاف المبكر لها.

وتضمنت أهم العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي:

١-كبار السن.​

٢-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد غير السرطاني

٣-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​



٤-بداية الدورة الشهرية من سن مبكر. ​



٥-انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخر.​

٦-أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​

٧-التعرض للعلاج الإشعاعي في منطقة الراس أو الرقبة أو الصدر

٨-السمنة المفرطة.​

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