مديرية العمل بالإسماعيلية تختتم برنامج تنمية مهارات الشباب في الحاسب الآلي (صور)

اختتمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتنمية مهارات أبناء المحافظة في مجال الحاسب الآلي، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

تفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل

جاء هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على ضرورة الاهتمام بملف التدريب المهني وتطويره بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وبالتنسيق مع مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية لتدريب الشباب والخريجين على مهارات سوق العمل، وكذلك على الحرف الأكثر طلبًا في سوق العمل؛ لفتح مجالات جديدة وفرص عمل مناسبة لهم.

جانب من ختام التدريب،فيتو

مدة تدريب الشباب بالإسماعيلية

واستمرت فترة التدريب التي استهدفت شاب الإسماعيلية لمدة شهر كامل، وشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المهارات الأساسية والمتقدمة في مجال الحاسب الآلي.

جانب من ختام التدريب،فيتو

إجراء اختبارات للشباب

وفي ختام البرنامج تم إجراء اختبارات نظرية وعملية للمتدربين لتقييم مستوى اكتسابهم للمهارات التي تم تدريبهم عليها.

تطوير منظومة التدريب في محافظة الإسماعيلية



وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي المديرية لتطوير منظومة التدريب المهني في المحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده البلاد.

جانب من ختام التدريب،فيتو

وأضاف أن البرنامج تم تصميمه وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.



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