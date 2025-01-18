السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرية العمل بالإسماعيلية تختتم برنامج تنمية مهارات الشباب في الحاسب الآلي (صور)

جانب من ختام التدريب،فيتو
جانب من ختام التدريب،فيتو

اختتمت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتنمية مهارات أبناء المحافظة في مجال الحاسب الآلي، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

فريق وحدة الدعم المعنوي بالرعاية الصحية يجرى جولة بمجمع الإسماعيلية الطبي(صور)

محافظ الإسماعيلية يستمع لمطالب المواطنين بـ "مجمع الزهراء" ويعد بدراستها (صور)

تفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل 

جاء هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على ضرورة الاهتمام بملف التدريب المهني وتطويره بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل،  وبالتنسيق مع مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية لتدريب الشباب والخريجين على مهارات سوق العمل، وكذلك على الحرف الأكثر طلبًا في سوق العمل؛ لفتح مجالات جديدة وفرص عمل مناسبة لهم. 

جانب من ختام التدريب،فيتو
جانب من ختام التدريب،فيتو

مدة تدريب الشباب بالإسماعيلية 

واستمرت فترة التدريب التي استهدفت شاب الإسماعيلية لمدة شهر كامل، وشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المهارات الأساسية والمتقدمة في مجال الحاسب الآلي.  

جانب من ختام التدريب،فيتو
جانب من ختام التدريب،فيتو

إجراء اختبارات للشباب 

وفي ختام البرنامج تم إجراء اختبارات نظرية وعملية للمتدربين لتقييم مستوى اكتسابهم للمهارات التي تم تدريبهم عليها.

 

تطوير منظومة التدريب في محافظة الإسماعيلية  


وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي المديرية لتطوير منظومة التدريب المهني في المحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده البلاد. 

جانب من ختام التدريب،فيتو
جانب من ختام التدريب،فيتو

وأضاف أن البرنامج تم تصميمه وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مبادرة التدريب من أجل التشغيل مديرية العمل بالإسماعيلية تدريب شاب الإسماعيلية الحاسب الالي

مواد متعلقة

متابعة التعليم تشيد بانضباط امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

فريق وحدة الدعم المعنوي بالرعاية الصحية يجرى جولة بمجمع الإسماعيلية الطبي(صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ الإسماعيلية يستمع لمطالب المواطنين بـ "مجمع الزهراء" ويعد بدراستها (صور)

ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور)

الأهلي يخسر من أورلاندو ويصعد بالمركز الثاني لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (صور)

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

أورلاندو بيراتس يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور)

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

شباب بلوزداد يودع دوري أبطال أفريقيا بسداسية في شباك إستاد أبيدجان

منوعات

المزيد

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 18-01-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية