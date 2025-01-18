السبت 18 يناير 2025
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محافظات

فريق وحدة الدعم المعنوي بالرعاية الصحية يجرى جولة بمجمع الإسماعيلية الطبي(صور)

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

قام فريق وحدة  الدعم المعنوي بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، بجولة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث التقى بالعاملين في مختلف الأقسام، واستمع إلى احتياجاتهم وتحدياتهم اليومية. 

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تنظيم جلسات حوارية 

كما تم تنظيم جلسات حوارية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، تهدف إلى تعزيز روح الفريق وتحفيز العاملين على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تقدير جهود العاملين بمجمع الإسماعيلية 

وأعرب أعضاء فريق الدعم المعنوي بهيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل العاملين في المجمع الطبي، مؤكدين على أهمية الدعم المعنوي في تحسين الآداء، وتعزيز الصحة النفسية للعاملين.

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

الإعلان عن خدمات الدعم 

كما تم التنوية عن عدد من خدمات الدعم الحالية التى توفرها وحدة الدعم المعنوى بالفرع: منها رحلات العمرة،رحلات ترفيهية، وعروض لبرامج دراسية للدراسات العليا،  وعروض تدريبية، وعروض وتخفيضات للتسوق، كما قدم الفريق الشكر والامتنان لجهود العاملين بالمجمع. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الروح المعنوية للعاملين في القطاع الصحي، مما يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، بإشراف الدكتورة منار شلبى،  مدير وحدة الدعم المعنوى ورضاء العاملين بالفرع. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 

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