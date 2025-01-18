متابعة التعليم تشيد بانضباط امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

أشاد محسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل بوزارة التربية والتعليم، بمستوى انضباط امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية، وبالإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم.

جولة باللجان الامتحانية في الإسماعيلية

حيث أجرى عبد العزيز جولة بلجان الشهادة الاعدادية رافقه خلالها أسامة سيد أحمد مدير إدارة شمال التعليمية في الإسماعيلية، وتفقد لجنتي الفاروق عمر الاعدادية بنين والإسراء والمعراج الإعدادية بنات للاطمئنان على سير وانتظام أول أيام الامتحانات.

الاطمئنان على مواصفات الورقة الامتحانية

وخلال الجولة اطمأن محسن عبد العزيز على انضباط لجان الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية ومواصفات الورقة الامتحانية ومستوى امتحان اللغة العربية.



وكان قد استقبل أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل بوزارة التربية والتعليم وذلك في إطار متابعة امتحانات الشهادة الاعدادية بتكليف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية

جدير بالذكر أن ما يقرب من ٣١ ألف طالب وطالبة أدوا اليوم الامتحان من خلال ١٦٥ لجنة موزعة على ٨ إدارات تعليمية في مادتي اللغة العربية فترة أولى والحاسب الآلي فترة ثانية في أول أيام الامتحان الذي يستمر حتى الخميس ٢٣ من شهر يناير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.