مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يعقد اجتماعًا لتعزيز جودة الخدمات (صور)

ترأس الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الإسماعيلية، الاجتماع الدوري الصباحي لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع.

أبرز محاور الاجتماع

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لآليات تحسين الخدمات الصحية في الإسماعيلية، وتعزيز الكفاءات، وذلك في سياق الجهود المستمرة للهيئة،الرامية إلى رفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمـة للمواطنين.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

متابعة مؤشرات العمل

وتم خلال الإجتماع استعراض مؤشرات الآداء الخاصة بمنشآت الرعاية الأولية في الإسماعيلية، بما في ذلك نسب رضا المنتفعين، ونتائج جولات المرور اليومية التي تهدف إلى تقييم جودة الخدمات.

مراجعة ملفات الطبية

كما تم تناول موضوعات حيوية تشمل متابعة أعمال الصيانة، وخدمات الأمن، والموارد البشرية بمنشآت الرعاية الصحية في الإسماعيلية، بالإضافة إلى مراجعة ملفات النفايات الطبية، والتأكد من تطبيق سياسات الجودة والحوكمة الإكلينيكية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

متابعة العمل من خلال القيام بجولات

كما تم توجيـه جميع المعنيين بالقيام بجولات دورية على المنشآت الطبية التابعة للفرع، مع التركيز على اسـتمرارية متابعة وتقييـم أداء مستشفى القنطرة غرب المركزي في الإسماعيلية بشكل دوري لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي كافة احتياجات المنتفعين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

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