منة شلبي تقدم العزاء لـ ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها

قدمت الفنانة منة شلبي تعازيها للفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها.

وكتبت منة شلبي في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس: خالص التعازي لزميلتي وحبيبتي النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها اللهم صبرها واغفرله وادخله جناتك بلا سابق عذاب أو حساب ويطبطب علي قلب ويصبر كل الأسرة الكريمة يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون.. قلبي عندك.

وكانت أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وكشفت ياسمين أن صلاة الجنازة على والدها محمد عبد العزيز ستقام غدا الأحد الموافق 19 يناير عقب صلاة الظهر في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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