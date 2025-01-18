ريهام حجاج تعزي ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها

نعت الفنانة ريهام حجاج والد النجمة ياسمين عبد العزيز، عقب رحيله اليوم السبت.

رحيل والد ياسمين عبد العزيز

وقدمت حجاج نعيا للراحل قائلة: خالص العزاء للنجمة ياسمين عبد العزيز والأسرة الكريمة فى وفاة والدها اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك

وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خبر وفاة والدها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

وكشفت ياسمين أن صلاة الجنازة على والدها محمد عبد العزيز ستقام غدا الأحد الموافق 19 يناير عقب صلاة الظهر في مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن يكون العزاء يوم الأثنين 20 يناير 2025 عقب صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

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