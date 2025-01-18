أسباب وطرق علاج التهاب أنسجة الثدي لغير المرضعات

تتسبب العدوى البكتيرية وخراجات الثدي وقنوات الحليب المسدودة في حدوث التهاب في الثديين.

وغالبًا ما يربط الناس التهاب الضرع أو التهاب أنسجة الثدي بالمضاعفات التي تعيق الرضاعة الطبيعية بسبب قنوات الحليب المسدودة، وعلى الرغم من أن هذا سبب شائع للالتهاب، إلا أن الرضاعة الطبيعية ليست دائما سبب التهاب في أنسجة الثدي.

وإذا كانت السيدة تعاني من الالتهاب لفترات طويلة من الزمن دون علاج السبب الأساسي، فقد يؤدي هذا الالتهاب إلى مضاعفات أخرى.

كيف يحدث التهاب أنسجة الثدي

التهاب الضرع أو أنسجة الثدي هو حالة التهابية في الثدي غالبًا ما تنتج عن عدوى أو تؤدي إليها، وفي التهاب الضرع غير الرضاعة، غالبًا ما يحدث الالتهاب بسبب ضغط أو انسداد قنوات الحليب وتورم أنسجة الثدي المحيطة، وقد يحدث هذا لعدة أسباب مختلفة:

التهاب الضرع حول القناة هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الضرع غير الرضاعة، ويحدث غالبًا لأن مناطق الثدي الموجودة أسفل الهالة تصبح ملتهبة، مما يتسبب في انسداد قنوات الحليب أو تكوين خراجات مليئة بالصديد، والتي تكون أكثر شيوعًا لدى المدخنين لأن التدخين يمكن أن يسبب تغييرات في خلايا قنواتك.

توسع القناة هو حالة غير سرطانية في الثدي يمكن أن تسبب التهابًا وتضخمًا في قنوات الحليب، ويمكن أن يرتبط بإفرازات الحلمة، وهذا هو الأكثر شيوعًا لدى النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس.

التهاب الضرع الحبيبي مجهول السبب (IGN) هو حالة التهابية نادرة في الثدي لسبب غير معروف غالبًا ما يحاكي أو يبدو مشابهًا لسرطان الثدي الالتهابي.

ويمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية مثل السل والمكورات العنقودية والمكورات العنقودية (التهاب الحلق) أيضًا إلى تطور الالتهاب في الثدي والتهاب الضرع غير المرضعي.

أعراض التهاب الضرع عند عدم الرضاعة الطبيعية

يمكن أن يسبب التهاب الضرع المرضعي وغير المرضعي أعراضًا متشابهة مثل الألم والاحمرار والتورم، ولكن التهاب الضرع غير المرضعي غالبًا ما يظهر أعراضًا مختلفة مثل:

ألم في جانب واحد من الجسم، وعادة ما يكون في نفس جانب الثدي المصاب.

كتل الثدي الصلبة أو المؤلمة التي توجد عادة حول الهالة.

خراجات الثدي التي يمكن أن تنفجر، مما يتسبب في إفرازات الحلمة.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبطين.

ويظهر التهاب الضرع الحبيبي مجهول السبب بشكل خاص عادةً على محيط الثدي بعيدًا عن الهالة والجزء المركزي من الثدي

علاج التهاب الثدي

توجد بعض الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل لإدارة شدة الأعراض عند إصابتك بالتهاب الثدي مثل:

استخدام كمادات دافئة للمساعدة في تعزيز الصرف إذا كان هناك خراج.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين للمساعدة في علاج الالتهاب.

ولكن إدارة الأعراض ليست سوى جزء صغير من الحل عندما تكون لدي السيدة عدوى في الثدي.

على عكس التهاب الضرع الناتج عن الرضاعة، حيث توجد طرق للتخفيف منه وحله دون الحاجة إلى المضادات الحيوية، في معظم الحالات مع التهاب الضرع غير الناتج عن الرضاعة، تحتاج السيدة إلى العلاج.

إذا كانت تعاني من التهاب الضرع حول القناة أو خراج الثدي، تحتاج إلى تصريف هذه الخراجات بالإضافة إلى المضادات الحيوية للمساعدة في التخلص من العدوى، وإذا كان تعاني من التهاب الضرع، فقد تحتاج إلى خزعة لتحديد ما إذا كان التهاب الضرع أو سرطان الثدي هو السبب وراء الالتهاب.

قد تكون الجراحة ضرورية في بعض المواقف عندما يكون لدي السيدة خراج كبير بشكل ملحوظ يحتاج إلى تصريف.

هل التهاب الثدي حالة طارئة؟

إذا تُرك التهاب الثدي دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جهازية مع تفاقم الأعراض مثل:

حمى تزيد عن 38 درجة مئوية.

قشعريرة.

غثيان أو قيء.

زيادة معدل ضربات القلب.

آلام الجسم.

إرهاق شديد.

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