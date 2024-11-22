قد تدل على الإصابة بسرطان الثدي، أسباب حكة الإبطين المختلفة

تنتج حكة الإبط عادة عن حالة جلدية، ولكن بعض الحالات الصحية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، يمكن أن تسبب طفحًا جلديًّا حاك في الإبط وأعراض أخرى.

من المحتمل أن تكون حكة الإبط ناجمة عن حالة غير سرطانية، مثل عدم كفاية النظافة أو التهاب الجلد، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تكون الحكة علامة على الإصابة بالسرطان، مثل الورم الليمفاوي أو سرطان الثدي الالتهابي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الورم الليمفاوي وحكة الإبط

الورم الليمفاوي هو سرطان يصيب الجهاز الليمفاوي، ويمكن أن يسبب تورم الغدد الليمفاوية، عادة في الإبطين أو الفخذ أو الرقبة.

الورم الليمفاوي الهودجكيني والورم الليمفاوي غير الهودجكيني

في حين أن هناك أكثر من 70 نوعًا من الأورام الليمفاوية، يقسم الأطباء الأورام الليمفاوية عادةً إلى فئتين: الورم الليمفاوي الهودجكيني والورم الليمفاوي غير الهودجكيني.

ويعاني حوالي 30٪ من الأشخاص المصابين بالورم الليمفاوي الهودجكيني و15٪ من الأشخاص المصابين بالورم الليمفاوي غير الهودجكيني من الحكة، ويشير الخبراء في بعض الأحيان إلى هذا باسم حكة هودجكين أو الحكة البارانوبلاستيكية.

لا يصاحب حكة هودجكين عادة طفح جلدي واضح، ولا يخفف الخدش من حكة هودجكين.

لمفوما الجلد في الخلايا التائية والبائية

يمكن أن تنتج لمفوما الجلد في الخلايا التائية والبائية طفحًا جلديًا مصاحبًا للحكة، ويمكن أن يكون لهذا خصائص تشمل:

الفطريات، وهي بقع صغيرة من الجلد الجاف والأحمر قد تشبه الصدفية أو الأكزيما أو التهاب الجلد.

تصلب الجلد وتكثيفه، بالإضافة إلى تكوين لويحات قد تسبب الحكة والتقرح.

الحطاطات، وهي مناطق مرتفعة من الجلد قد تنمو في النهاية وتشكل عقيدات أو أورام.

احمرار الجلد، وهو احمرار عام للجلد يمكن أن يكون جافًا ومتقشرًا ومثيرًا للحكة.

سرطان الثدي الالتهابي وحكة الإبط

سرطان الثدي هو سرطان يتطور في خلايا الثدي، ويمكن أن يسبب شكل نادر من سرطان الثدي يسمى سرطان الثدي الالتهابي أعراضًا قد تشمل الحكة.

إذا كان الثدي مؤلمًا أو متورمًا أو أحمر اللون أو حاكًا، فقد يفكر الطبيب أولًا في العدوى بدلًا من سرطان الثدي الالتهابي، علاج العدوى هو المضادات الحيوية.

إذا لم تجعل المضادات الحيوية الأعراض أفضل في غضون 7 إلى 10 أيام، فقد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات للسرطان، مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية للثدي.

على الرغم من أن الحكة، بما في ذلك في الإبط، يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الثدي الالتهابي، إلا أن أعراضًا ملحوظة أخرى تصاحبها عادةً، ويمكن أن تشمل هذه:

تغيرات الجلد مثل السماكة أو التجويف الذي يعطي جلد الثدي مظهر وملمس قشر البرتقال.

تورم يجعل أحد الثديين يبدو أكبر من الآخر.

ثدي واحد يشعر بثقل ودفء أكثر من الآخر.

ثدي واحد مع احمرار أو تغير في اللون يغطي أكثر من ثلث الثدي.

الأسباب الشائعة للحكة في الإبطين

من المحتمل أن تكون حكة الإبطين ناتجة عن شيء آخر غير السرطان، وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

عدم النظافة الكافية: تنمو البكتيريا في الأماكن التي تتجمع فيها الأوساخ والعرق، ولمنع الحكة في الإبطين، يجب الحفاظ على نظافة الإبطين، خاصة بعد النشاط البدني.

التهاب الجلد: التهاب الجلد التحسسي أو التأتبي أو التماسي كلها حالات جلدية محتملة يمكن أن تظهر في الإبطين وتسبب الحكة.

المواد الكيميائية: يمكن أن يكون الصابون أو مزيل العرق أو منظف الغسيل هو السبب في الحكة في الإبطين.

الطفح الجلدي: يُعرف أيضًا باسم طفح الحرارة والدخنيات الحمراء، وهو طفح جلدي أحمر متعرج يعاني منه الأشخاص الذين يعيشون في بيئات رطبة وحارة في بعض الأحيان.

شفرة حلاقة باهتة: يمكن أن يؤدي الحلاقة بشفرة حلاقة باهتة أو بدون كريم حلاقة إلى تهيج الإبط وجفافه وحكة.

فرط التعرق: اضطراب في الغدد العرقية، ينطوي فرط التعرق على التعرق المفرط الذييمكن أن يؤدي إلى تهيج وحكة.

حمالات الصدر: تعاني بعض السيدات من رد فعل تحسسي حاك تجاه حمالات الصدر المصنوعة من النيكل أو المطاط أو اللاتكس.

الطفح الجلدي: يمكن أن يسبب الطفح الجلدي غير المعالج (طفح جلدي في طيات الجلد) عدوى بكتيرية أو فطرية، ويمكن للحرارة والرطوبة العالية وعدم النظافة الكافية والسكري والسمنة أن تزيد من خطر الإصابة بالطفح الجلدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا