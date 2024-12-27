طرق التعامل مع انقطاع الطمث الناتج عن علاجات سرطان الثدي

يمكن أن تتسبب علاجات سرطان الثدي انخفاضا سريعا في مستويات الهرمونات الجنسية، مما قد يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر، ويُطلق على هذا انقطاع الطمث الطبي أو الجراحي، أو انقطاع الطمث المستحث.

في المتوسط، يبدأ انقطاع الطمث بشكل طبيعي في سن 51 عامًا تقريبًا، ولكن انقطاع الطمث الطبي يمكن أن يحدث في وقت مبكر في العشرينات أو الثلاثينات أو أوائل الأربعينيات.

بالنسبة للأشخاص المصابين بـ سرطان الثدي، تستمر أعراض انقطاع الطمث لفترة أطول وتكون أكثر حدة من أولئك الذين لا يعانون من سرطان الثدي والذين يدخلون سن اليأس.

ولكن إذا كان الشخص مصابًا بـسرطان الثدي، فلا يجب أن تناول العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)، والذي غالبًا ما يتم وصفه لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، ويمكن للهرمونات الموجودة في العلاج بالهرمونات البديلة أن تسبب انتشار سرطان الثدي أو نموه، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض انقطاع الطمث

غالبًا ما تتنوع أعراض انقطاع الطمث على نطاق واسع، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

الهبات الساخنة

التعرق الليلي

عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها

جفاف المهبل

زيادة الوزن

مشاكل النوم، مثل الأرق

تغيرات المزاج، مثل أعراض الاكتئاب أو القلق

مشاكل الذاكرة أو صعوبة التركيز

تساقط الشعر وترققه

نمو الشعر غير المرغوب فيه

جفاف الجلد

انخفاض الرغبة الجنسية

التهابات المسالك البولية

هشاشة العظام

تغييرات نمط الحياة لإدارة أعراض انقطاع الطمث الطبي

يمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات على الأنشطة اليومية في تقليل الآثار الجانبية وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في التغلب على التعب وتحسين المزاج، كما يمكن أن تساعد أيضًا في إدارة الوزن.

إذا كانت السيدة تخضع لعلاج سرطان الثدي، فستحتاجين إلى البدء ببطء ثم زيادة شدة ومدة التماري الرياضية بمرور الوقت.

في النهاية، يجب ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل، أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي القوي، كل أسبوع، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

تمارين قاع الحوض

بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، من المهم الحفاظ على قوة قاع الحوض، ويمكن أن يؤدي فقدان هرمون الاستروجين إلى إضعاف قاع الحوض ويؤدي إلى مشاكل في التحكم في المثانة والأمعاء.

النوع الأكثر شهرة من تمارين قاع الحوض هو تمارين كيجل، يمكن أن تساعد الأنشطة مثل اليوجا والتمارين الأخرى أيضًا في تقوية قاع الحوض.

تجنب محفزات الهبات الساخنة

قد تلاحظ السيدة أن بعض الأنشطة تؤدي إلى الهبات الساخنة، ويمكن أن يساعد ملاحظة المحفزات في تجنبها، وغالبًا ما تشمل محفزات الهبات الساخنة الشائعة ما يلي:

الأطعمة الحارة

الملابس الضيقة

ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرةً

الكافيين

الكحول

المشروبات الساخنة

الإجهاد

التدخين أو التعرض للتدخين السلبي

الغرف الدافئة

أحواض المياه الساخنة والساونا

الإقلاع عن التدخين

ويميل التدخين إلى زيادة شدة ومدة أعراض انقطاع الطمث، وإذا كانت السيدة تدخن، فقد يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل الأعراض.

علاجات أخرى

بصرف النظر عن الأدوية الموصوفة وإجراء تغييرات على الحياة اليومية، هناك بعض الخيارات الأخرى التي يمكن تجربتها للمساعدة في تقليل أعراض انقطاع الطمث.

مرطبات البشرة

يمكن أن يساعد المرطب الجيد في منع البشرة من الجفاف الشديد، ويمكن أن يساعد وضع المرطب بعد الاستحمام في حبس الرطوبة.

المكملات الغذائية

لتقليل فقدان العظام، يمكنك تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم.

قد يساعد فيتامين هـ وأحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في علاج الأعراض الحركية الوعائية لانقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

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