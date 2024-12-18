الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مستشفى الدعاة يعلن تقديم خدمات طبية متطورة للكشف المبكر عن هشاشة العظام

مستشفى الدعاة، فيتو
مستشفى الدعاة، فيتو
ads

أعلن مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف عن توفير أحدث التقنيات الطبية لخدمة المرضى، إذ وفر جهازًا متطورًا لقياس كثافة العظام، واكتشاف هشاشتها بدقة عالية، وجهاز "الماموجرام" المتخصص للكشف المبكر عن أورام الثدي، في إطار سعيه المستمر لتعزيز صحة المرضى، وتقديم رعاية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

مستشفى الدعاة يقدم خدمات طبية متطورة للكشف المبكر عن هشاشة العظام 


كما وفر المستشفى جهازًا لقياس كثافة العظام، الذي يتميز بدقته الكبيرة وقدرته على فحص مناطق متعددة من الجسم، مثل العمود الفقري، والكتف، والرقبة، والرجلين، مما يسهم في الكشف المبكر عن هشاشة العظام، ساعدت هذه التقنية الأطباء على وضع خطط علاجية فعّالة وسريعة للحد من مضاعفات المرض وتحسين جودة حياة المرضى.


وأعلن مستشفى الدعاة أيضًا عن تقديم خدمة فحص الثدي باستخدام جهاز "الماموجرام"، الذي يُعد من أحدث الوسائل الطبية للكشف المبكر عن الأورام، وتقديم فحوصات دقيقة تساعد في رصد أي تغيرات قد تؤثر في صحة الثدي؛ مما يتيح التدخل المبكر لتحقيق أعلى نسب الشفاء وضمان صحة المرأة.


من جانب آخر، يهتم المستشفى بتوفير بيئة مريحة وآمنة للمرضى أثناء الفحوصات، إذ يعمل الجهازان تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وفرق طبية مدرّبة لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية والاهتمام، وأكد الفريق الطبي أهمية الفحص الدوري لكل من العظام والثدي للوقاية من المضاعفات الصحية ولتحقيق التشخيص المبكر.


حدد مستشفى الدعاة مواعيد الفحوصات الجديدة، إذ قرر استقبال المرضى يوميًا من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرًا، وأكد المستشفى التزامه بمراعاة كل جوانب الراحة والطمأنينة عند تقديم الخدمات الطبية؛ مما يضمن تجربة متميزة للمرضى.


ودعت إدارة المستشفى جميع المواطنين للاستفادة من هذه التقنيات المتطورة من خلال فحص كثافة العظام وفحص الثدي الدوري، باعتبار أن الوقاية والكشف المبكر خطوات أساسية نحو الحفاظ على الصحة العامة وتجنب المضاعفات.


وأكد مستشفى الدعاة التزامه بمواصلة تقديم خدمات طبية حديثة ومتطورة، مشددًا على أن صحة المرضى وسلامتهم تأتي في مقدمة أولوياته، في ظل حرصه الدائم على دعم الجهود الوقائية والتشخيصية التي تسهم في بناء مجتمع صحي وآمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى الدعاة وزارة الأوقاف كثافة العظام أورام الثدي

مواد متعلقة

تعليمات مشددة من رئيس مستشفى الدعاة للعاملين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

مصر ولا سوريا، توفيق عكاشة يثير الجدل حول مكان مرقد السيدة زينب الصحيح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية