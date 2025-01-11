السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

الرعاية الصحية: إنشاء مركز تميز لصحة المرأة لعلاج أورام النساء بالصعيد

د.أحمد السبكي رئيس
د.أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، فيتو
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 كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية عن البدء بخطوات عملية لإنشاء “مركز تميز لصحة المرأة” بأقليم الصعيد، ليكون متخصصًا في تشخيص وعلاج الأورام النسائية مثل سرطان الرحم وسرطان الثدي.

 

برامج متكاملة لعلاج الأمراض المزمنة 

 أوضح أن هذا المركز سيشمل أيضًا برامج متكاملة لعلاج الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية حول صحة المرأة.

وأشار إلى وضع خطة شاملة تشمل برامج توعية مجتمعية للتثقيف حول صحة المرأة وتدريب الكوادر الطبية وبعثات طبية متخصصة، وأيضا تبادل الخبرات مع الجهات العالمية المتخصصة بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد الدولي لتقديم خدمات بجودة عالمية ودعم برامج الوقاية من سرطان عنق الرحم.

 

مشروع مركز التميز لصحة المرأة 

 وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشروع مركز التميز لصحة المرأة يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف توسيع المشروع ليشمل محافظات التأمين الصحي الشامل بعد تحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الأولى.

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وأكد إطلاق المشروع خلال العام الجاري، ليكون نموذجًا للاستثمار في صحة المرأة بمصر، مع العمل على تحقيق نتائج ملموسة تتيح تعميم التجربة على محافظات التأمين الصحي الشامل.

 

كان قد أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة في المجمع الطبي بالسويس التابع للهيئة بمحافظة السويس.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها رئيس هيئة الرعاية الصحية بعد حركة التكليفات الموسّعة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في عام 2025.

بدأ الدكتور السبكي جولته بتفقد قسم الطوارئ بالمجمع الطبي بالسويس، حيث اطلع على سير العمل في القسم وتابع عن كثب الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين. كما تم مناقشة خطط التشغيل الخاصة بالقسم بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتوفير بيئة طبية مجهّزة تلبي احتياجات المرضى في حالات الطوارئ.

وجّه الدكتور السبكي بزيادة عدد العيادات المسائية، وكذلك توفير 12 مونيتورًا لدعم قسم الطوارئ، فضلًا عن تعديل مسار القسم لتيسير عملية تقديم الخدمات الطبية وفقًا لمعايير الفرز الأسترالي، مما يسهم في ضمان سرعة الاستجابة للأزمات الصحية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة في أوقات الحاجة الماسّة.

وقرّر الدكتور أحمد السبكي صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ في مجمع السويس الطبي نظرًا لانتظامهم في العمل وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى.

استطلع الدكتور السبكي آراء المنتفعين في قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم طرح استفساراتهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة. وأكد على التزام الهيئة بالاستماع إلى شكاوى المنتفعين كخطوة أساسية لضمان تقديم رعاية صحية تلبي توقعاتهم وتحقق راحتهم. كما تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن التفاعل المباشر مع المنتفعين من خلال فرق رضا المنتفعين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية شاملة ومتطورة تواكب تطلعات المنتفعين، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي الحرص على تنفيذ الجولات المفاجئة كجزء من استراتيجيات الهيئة لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تسهم بشكل فعال في التحقق من جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز مستوى الأداء بصورة مستمرة.

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