صحة سوهاج تعلن عن سيارات متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بالمستشفى العام

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج تواجد السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بأحدث التقنيات العالمية، بمستشفى سوهاج العام في الفترة من الأحد 29 ديسمبر 2024 ولمدة 5 أيام، وذلك لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل صحة سوهاج، أن الفحوصات الطبية تستهدف السيدات من 18 عاما حتى 35 عاما، بواسطة استخدام تقنية أشعة الماموجرام، والتي تُعد من الفحوصات المتطورة للكشف عن أورام الثدي، إذ يمكن من خلالها اكتشاف المرض في مراحله الأولى وقبل ملاحظة السيدة أية تغيرات ظاهرة عليها.

كما أشار دويدار إلى أن السيارة ستتواجد بشكل يومي بمستشفى سوهاج العام في الفترة المذكورة، وذلك للتيسير علي المواطنين لتلقي الخدمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بكيفية الفحص الذاتي بالمنزل، لافتًا أيضًا إلى أنه حال اكتشاف أي حالة يتم تحويلها إلى المراكز المتخصصة لاستكمال الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن تلك الخدمات يتم توفيرها ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي وبالمجان.

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