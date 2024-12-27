الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة سوهاج تعلن عن سيارات متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بالمستشفى العام

سيارة متنقلة
سيارة متنقلة

أعلنت مديرية  الصحة بسوهاج تواجد السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بأحدث التقنيات العالمية، بمستشفى سوهاج العام في الفترة من الأحد 29 ديسمبر 2024 ولمدة 5 أيام، وذلك لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

ومن جانبه، أوضح  الدكتور عمرو دويدار وكيل  صحة سوهاج، أن الفحوصات الطبية تستهدف السيدات من 18 عاما حتى 35 عاما، بواسطة استخدام تقنية أشعة الماموجرام، والتي تُعد من الفحوصات المتطورة للكشف عن أورام الثدي، إذ يمكن من خلالها اكتشاف المرض في مراحله الأولى وقبل ملاحظة السيدة أية تغيرات ظاهرة عليها.

 

كما أشار دويدار إلى أن السيارة ستتواجد بشكل يومي بمستشفى سوهاج العام في الفترة المذكورة، وذلك للتيسير علي المواطنين لتلقي الخدمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بكيفية الفحص الذاتي بالمنزل، لافتًا أيضًا إلى أنه حال اكتشاف أي حالة يتم تحويلها إلى المراكز المتخصصة لاستكمال الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

 

جدير بالذكر أن تلك الخدمات يتم توفيرها ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي وبالمجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشعة الماموجرام المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة المتطورة الماموجرام بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية

مواد متعلقة

مصرع طفلة بطلق ناري على يد عامل بطريق الخطأ في سوهاج

انطلاقة نحو التميز والإبداع في معرض “صُنع في سوهاج”
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

ارتفاع كبير يصل لـ 41 جنيهًا في أسعار اللحوم بالأسواق

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء الدنمارك تخزن الطعام خوفا من هجوم روسي

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام شهر رجب كاملا؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سلوك شاذ، مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في المساكنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية