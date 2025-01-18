السبت 18 يناير 2025
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حوادث

ضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 801 حكم قضائي في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- كمية من مخدر البانجو والشابو) بحوزة 6 متهمين من بينهم 3 مسجلين خطر.

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كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري "غير مرخص" (بندقية خرطوش -4 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ801 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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