تعرف على مواعيد عمل وخدمات وحدة مرور العاصمة الإدارية

استحدثت وزارة الداخلية، وحدة مرور إلكترونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين فى سهولة ويسر، وتسهيل الحصول على الوثائق الشرطية.

مواعيد عمل وحدة مرور العاصمة الإدارية

وحددت وزارة الداخلية مواعيد عمل وحدة مرور العاصمة الإدارية من 10 صباحًا حتى الساعة الـ 8 مساءُ.

خدمات وحدة مرور العاصمة الإدارية

وتقدم وحدة مرور إلكترونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخدمات للمواطنين "إختياريًا" والتى تضمن (خدمة الفحص الفنى للمركبات – تجديد رخص التسيير– إصدار بدل فاقد/تالف لـ "رخص التسيير، رخص القيادة، الملصق الإلكترونى").





وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

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