جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارات على 50 هدفا في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات على 50 هدفا في قطاع غزة.

حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 46,899 ألف شهيد و110,725 آلاف مصاب، وفقا لما ذكرته مصادر طبية في غزة، اليوم السبت.

وقالت المصادر الطبية، إنه في اليوم 470 للحرب على قطاع غزة، ارتكب الجيش الإسرائيلي "3 مجازر ضد العائلات في القطاع، أدت إلى استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 83"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

شهداء تحت الركام

وأشارت إلى أن العديد من الشهداء مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى جراء قصف طائرات مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لمصادر فلسطينية، فقد قصفت القوات الإسرائيلية خيمة تقطنها عائلة القدرة، فقتل الأب والأم وأطفالهما الثلاثة.

كذلك نسفت القوات الإسرائيلية مربعا سكنيا في وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بينما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي غربي حي الزيتون في مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات إسرائيلية مناطق وسط وشمال رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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