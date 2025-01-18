السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

الظلام يحاصر غزة، شركة الكهرباء فقدت 80% من معداتها

غزة
غزة

 قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة إن الشركة فقدت 80% من معداتها خلال الحرب.

ومنذ 470 يوما، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في ظلام دامس نتيجة الانقطاع الكامل لمصادر التيار الكهربائي، مما أدخلهم في أزمة إنسانية وبيئية حادة انعكست على كافة جوانب حياتهم اليومية بسبب حرب الإبادة التي يشنها عليهم الاحتلال الإسرائيلي. 

فيما قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي. 

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في منشور على منصة إكس اليوم السبت.

 

وقف إطلاق النار

 وقال الأنصاري في تغريدته: "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 صباح غد بالتوقيت المحلي في غزة".

وأضاف: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

 

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مساء الأربعاء الماضي عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

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الظلام شركة الكهرباء غزة قطاع غزة الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي وقف اطلاق النار
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