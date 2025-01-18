السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

اكتشاف تنوع شكل أحزمة
اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

 حصل فريق دولي من علماء الكواكب على صور لـ74 حزاما من المذنبات تحيط بالنجوم البعيدة، واكتشف علاقة بين سرعة انهيار المذنبات والمسافة بين حزام ونجم.

وأظهرت دراستها تنوعا غير متوقع في بنية وشكل هذه التجمعات من الأجسام السماوية الصغيرة. وفقا لما أفاد به المكتب الصحفي في كلية "ترينيتي.

 

سرعة انهيار المذنبات والمسافة بين حزام ونجم

 وقال الأستاذ المساعد في كلية "ترينيتي" لوكا ماترا: "كشفت الصور التي حصلنا عليها تنوعا مدهشا في بنية أحزمة المذنبات. وبعضها يشبه في شكله حلقة ضيقة، مثل حزام "كايبر" في النظام الشمسي، لكن معظمها أصبح أوسع بكثير، مما يجعل من الأصح تسميتها هياكل قرصية الشكل بدلا من أحزمة".

 

وقد حقق الخبراء هذا الاكتشاف في إطار مشروع REASONS  الذي يهدف إلى دراسة شاملة للنجوم القريبة منا، وكذلك الأجرام السماوية المحتملة التي تدور حولها، مثل الكواكب والأجسام السماوية الصغيرة، وذلك باستخدام تلسكوباتي الميكروويف ALMA وSMA الموضوعين في المراصد الجبلية في تشيلي وجزر هاواي.

 

كما يوضح علماء الفلك، فإن هذين الجهازين قادران على تتبع حركة حتى أبرد تجمعات الغبار والغاز، مما يسمح باستخدامهما للحصول على صور مفصلة لمحيط النجوم القريبة ودراسة بنية أنظمتها الكوكبية. وعلى وجه الخصوص، استخدم العلماء ALMA وSMA  للبحث عن ما يسمى بأحزمة المذنبات، وهي مناطق خاصة في الأطراف البعيدة للأنظمة النجمية، حيث تتركز أعداد كبيرة من المذنبات.

 

بنية وأحجام وخصائص أحزمة المذنبات

 وتعكس بنية وأحجام وخصائص أحزمة المذنبات تاريخ تشكل الأنظمة الكوكبية المرتبطة بها، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة لعلماء الفلك. وقام العلماء بدراسة صور مئات النجوم القريبة التي تم الحصول عليها باستخدام ALMA وSMA، واكتشفوا ودرسوا بالتفصيل بنية تجمعات المذنبات في 74 نجما منها.

وخلص علماء الفلك إلى أن الصور التي حصلوا عليها أظهرت عددا كبيرا بشكل غير متوقع من أحزمة المذنبات التي لم تكن مشابهة لحزام "كايبر" في النظام الشمسي، حيث اختلفت عنه في السماكة والشكل والموقع بالنسبة لمركز الأنظمة النجمية. واكتشف العلماء أيضا آثارا لوجود أجسام كبيرة بحجم القمر في بعض هذه الأحزمة، وكشفوا عن علاقة بين سرعة انهيار المذنبات والمسافة بين حزام ونجم. وكل ذلك يوسع إلى حد بعيد فهمنا لتشكل الكواكب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المذنبات أحزمة المذنبات الكواكب علماء الكواكب انهيار المذنبات النظام الشمسي

مواد متعلقة

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

فريق من طلاب محافظة المنوفية يحصل على المركز الأول فى مسابقة ناسا
ads

الأكثر قراءة

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

الأهلي يسعى لإقناع كولر بصفقة بن شرقي

الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لـ 16 فبراير

منوعات

المزيد

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

نصف مليون إسترليني أسبوعيا لهالاند.. أعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية