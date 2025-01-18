السبت 18 يناير 2025
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حوادث

بالأرقام، جهود أمن المنافذ في مكافحة الجرائم وتنفيذ الأحكام

نتائج امن المنافذ
نتائج امن المنافذ في مكافحة الجرائم،فيتو

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 4 قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية أسفرت عن ضبط 2776 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 46 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 276 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها

احباط تهريب 11 طن دقيق مدعم 

وفي ذات السياق واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 11 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جرائم التهريب مخالفة مرورية

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