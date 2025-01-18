ضبط 9 تجار مخدرات في حملة أمنية مكبرة بدمياط

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 9 متهمين، وبحوزتهم (أكثر من 16 كيلوجرام لمخدر الحشيش – أكثر من 12 كيلوجرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الهيدرو"، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية..

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